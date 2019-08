Apple si scusa | “Stop agli ascolti di Siri | ecco come miglioreranno”

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Il programma di qualità dell'assistente della Mela riprenderà in autunno ma solo per chi lo vorrà e affidandosi a dipendenti interni. Nel frattempo sono state licenziate centinaia di persone legate a società appaltatrici: erano le orecchie dell'assistente

