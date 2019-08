Apple si scusa | “Stop agli ascolti di Siri | ecco come miglioreranno”

Apple si scusa per aver ascoltato le conversazioni Siri e cambia policy : Apple si scusa con gli utenti di Siri, il suo assistente vocale, ammettendo di non essere stata in grado di essere

Apple si scusa per aver ascoltato le conversazioni con Siri : foto: Getty Image Dopo lo scandalo destato a inizio agosto dalla notizia che Apple, come anche Amazon e Facebook, aveva assunto dei collaboratori con l’esplicita finalità di ascoltare le conversazioni degli utenti con il suo assistente vocale, il colosso di Cupertino si è pubblicamente scusato ieri per questa pratica e ha fatto sapere che cambierà la sua politica riguardo alla protezione della privacy. Il programma di grading, volto a valutare ...