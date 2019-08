Anticipazioni Una Vita | Blanca accoltella Samuel e fugge con Diego

Il Segreto - Anticipazioni spagnole : muore il padre di una protagonista - ecco chi : Nuove tragedie sono in arrivo nelle puntate spagnole de Il Segreto: dopo l’omicidio di Meliton Melquiades (Roberto Saiz), che andrà in onda nella penisola iberica giovedì 29 agosto, i telespettatori dovranno prepararsi a dire addio a Paco Del Molino (Manuel Aguillar Suarez), il padre di Marcela (Paula Ballesteros). Entrambi i decessi avranno a che fare con lo psicopatico Fernando Mesia (Carlos Serrano), quest’ultimo creduto morto ...

Anticipazioni Una Vita : Samuel porterà via Moises : Arrivano le nuove Anticipazioni settimanali della soap opera iberica "Una Vita", scritta e ideata da Aurora Guerra. Le trame si riferiscono alle puntate che saranno trasmesse dal 2 al 7 settembre, tutti i pomeriggi su Canale 5 e il sabato sera in prima serata su Rete 4. Al centro di tutte le vicende della soap, questa settimana, avremo la scarcerazione di Peña, l'operazione agli occhi di Arturo e il rapimento di Moises da parte di Samuel. Arturo ...

Beautiful Anticipazioni americane : Ridge passa una notte con una donna diversa da Brooke : Il matrimonio di Ridge e Brooke dura ormai da diverso tempo nelle puntate americane di Beautiful, ma sembra destinato ad andare incontro ad una rapida e insanabile crisi. Gli attriti tra la storica coppia saranno legati alla caduta di Thomas dalla scogliera nei pressi della casa di Steffy. Infatti sarà proprio la Logan a provocare questo "incidente" nel tentativo di difendere Hope dalla furia del rampollo Forrester. Ridge assisterà alla tragedia ...

Una vita - Anticipazioni spagnole : Blanca accoltella Samuel e scappa con Diego : Una vita, la soap firmata da Aurora Guerra che ha appassionato milioni di telespettatori italiani, continuerà a stupire nei prossimi mesi. Le anticipazioni spagnole, infatti, raccontano di Samuel che verrà accoltellato da Blanca. Diego e Blanca fingeranno la fine della loro storia d'amore Con Ursula finita in manicomio, il cattivo della soap sarà senza dubbio Samuel che farà di tutto pur di tenere sotto controllo Blanca. Lei e Diego vorranno ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019 : anticipazioni puntata 801 di Una VITA di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019: Ursula tenta di convincere suo padre dell’inaffidabilità di Samuel, ma Ivan non la lascia neanche parlare e le fa capire chiaramente che si vergogna di averla messa al mondo. Blanca arriva a provare pena per sua madre… Blanca decide di presentarsi a casa di Ursula con il piccolo Moises, per permettere alla madre di salutare il bambino prima che ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : un traditore in casa Valverde : Presto faremo la conoscenza di Javier, un giovane assunto a casa Valverde per aiutare Arturo. Ma il ragazzo non è chi dice di essere...

Una Vita Anticipazioni - Blanca torna insieme a Samuel : il piano : anticipazioni Una Vita: Blanca torna a vivere insieme a Samuel Blanca torna insieme a Samuel, nelle prossime puntate di Una Vita. Ma ovviamente si tratta di un piano messo in atto dalla giovane Dicenta e Diego. I due sono disposti a tutto pur di ritrovare il piccolo Moises. A rapire il neonato, questa volta, ci […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Blanca torna insieme a Samuel: il piano proviene da Gossip e Tv.

Bitter Sweet - Anticipazioni puntate : spunta una ex di Ferit dal 27 al 30 agosto : Continuano le disavventure amorose di Ferit (Can Yaman) e Nazli, che questa settimana devono vedersela con una ex fidanzata senza scrupoli di Ferit. Bitter Sweet è la soap turca va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.45 su Canale 5. Bitter Sweet, anticipazioni puntata del 27 agosto La festa a sorpresa di Ferit ha portato con sè alcune novità. La prima delle quali è una rinnovata intesa tra Ferit e Nazli, dopo un lungo periodo di insofferenze. ...

Una Vita Anticipazioni 27 agosto 2019 : Ursula finisce in manicomio. Ecco chi l'ha deciso... : Un inatteso ritorno dal passato sconvolgerà la Vita della Dark Lady d'Acacias. Scopriamo chi è l'uomo che la inchioderà...

Anticipazioni Una Vita del 27 agosto : Flora supplica Felipe di assumere la difesa di Peña : La telenovela Una Vita tornerà regolarmente in onda su Canale 5 oggi 27 agosto a partire dalle ore 14:10, appena dopo la soap Beautiful. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dalla disperazione di Peña che, dal carcere, penserà di non avere via d'uscita ed essere destinato alla pena di morte per l'omicidio di Naraka Singk. Flora correrà in suo soccorso, pensando ad una strategia per eVitare che possa accadere il peggio. Si parlerà, inoltre, ...

UNA VITA - Anticipazioni e trame puntate dal 2 al 7 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2019: Riera si mette in contatto con Diego e Blanca e li informa di aver scoperto qualcosa su Muñiz, il criminale che ha assaltato la carrozza sulla quale, settimane prima, stavano fuggendo da Acacias. Arturo sta per entrare in sala operatoria, ma prima di farlo dichiara il suo amore a Silvia. È la vigilia del processo di Peña e Flora si mostra preoccupata; ...

Dolunay - Anticipazioni al 30 agosto : Nazli trova una foto di Ferit e Pelin : La soap opera turca Bitter Sweet - Ingredienti d'amore è tornata su Canale 5 dopo la sua pausa estiva. La storia d'amore tra Ferit e Nazli sarà messa a dura prova a causa dell'arrivo di un nuovo personaggio: Pelin Turan. La new entry ha da poco fatto il suo ingresso nella serie televisiva, in una speciale occasione. La festa a sorpresa di compleanno di Ferit ha permesso al giovane architetto di rincontrare i suoi vecchi amici dopo molto tempo. ...

Una Vita - Anticipazioni spagnole : Mauro aiuta Felipe a ritrovare la fidanzata : Torna l'appuntamento con le vicende di Una Vita, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 26 al 30 agosto su La 1 Mauro San Emeterio deciderà di aiutare Felipe Alvarez Hermoso a ritrovare la fidanzata (Marcia), scomparsa misteriosamente prima dell'agape. Ramon Palacios, invece, scoprirà i dissidi sorti tra Carmen e Lolita. Una Vita: Carmen non è incinta Le ...

