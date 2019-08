Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×02 | Meredith e DeLuca di nuovo insieme

Fonte : lanostratv

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Grey’s16×02: Andrewnuovamente a piede libero A circa un mese dalla messa in onda della sedicesima stagione di Grey’s, lecirca i nuovi episodi del Medical-Drama continuano a catalizzare l’attenzione dei telespettatori. In particolare, grazie ad alcuni video amatoriali, è possibile trarre qualche spoiler riguardante la 16×02, in onda il 3 ottobre sulla ABC. Nella giornata di ieri svariati membri del cast si sono, infatti, recati a Seattle per girare alcune scene in esterna. Sul set erano presenti Kevin McKidd, Debbie Allen e Jake Borelli. Gli scatti pubblicati su Instagram confermano che sarà proprio l’interprete del Maggiore Hunt a dirigere la puntata in questione, ma lo scoop di gran lunga più interessante riguarda la coppia formata da. Alcuni video diffusi sui social ritraggono la coppia ...

