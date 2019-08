Anticipazioni Amici Vip | Platinette lascia Italia Sì per la De Filippi

Amici Vip 2019 Anticipazioni : svelato il nome del direttore artistico : Giuliano Peparini direttore artistico di Amici Vip: lo scoop Sull’ultimo numero del settimanale Chi nella rubrica dedicata alle ‘Chicche di gossip’ è stata riportata un’indiscrezione che ha già creato in pochissimo tempo un incredibile subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? Pare che Maria De Filippi abbia scelto come direttore artistico di Amici Vip Giuliano Peparini. Se questi rumor venissero confermati, il fratello ...

Anticipazioni Amici Vip : Ferit di Bitter Sweet nel cast? Il retroscena : Ferit di Bitter Sweet concorrente di Amici Vip? Il colpaccio della De Filippi La programmazione estiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico Ferit Aslan di Bitter Sweet. Can Yaman ha conquistato da subito il cuore dei telespettatori con il suo fascino e la sua bellezza. In questi giorni sono tante le indiscrezioni sui nomi dei concorrenti della prima edizione di Amici Vip: Can Yaman nel cast? Il giovane attore turco potrebbe partecipare ...

Amici Vip Anticipazioni - arriva Andrea Damante : svelato il suo ruolo : anticipazioni Amici Vip: Andrea Damante conduttore del daytime? Il retroscena Poco fa il blog IlVicolodelleNews.it ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe dell’incredibile. Di cosa si tratta? In pratica una fedele lettrice del portale di gossip ha segnalato che ieri gli speaker di Radio 105 avrebbero annunciato che Andrea Damante dovrebbe essere il conduttore del daytime di Amici Vip. Ma non è finita qua perchè sempre ...

Amici Vip - concorrenti e giuria : le Anticipazioni : Cresce l’attesa per la prima puntata di Amici Vip, la versione “per famosi” del celebre talent di Maria De Filippi. La trasmissione dovrebbe partire a settembre, subito dopo la fine di Temptation Island Vip, condotto quest’anno da Alessia Marcuzzi, e poco prima della versione “classica” di Amici. Per ora le anticipazioni sono davvero poche, visto che la squadra di Maria De Filippi sta ancora lavorando allo ...

Anticipazioni Amici Vip - concorrenti e cast : ci saranno anche Annalisa e Alberto Urso : Tra le novità della prossima stagione televisiva Mediaset vi è sicuramente Amici Vip, il nuovo talent show ideato da Maria De Filippi che prenderà il via a partire da metà settembre sulla rete ammiraglia del Biscione. A distanza di anni dalla nascita del talent show più longevo del piccolo schermo, ecco che quest'anno debutterà anche la versione Vip, con la quale vedremo dei personaggi famosi mettersi in gioco nelle discipline del canto e del ...

Amici Vip 2019 Anticipazioni - Wanda Nara è stata esclusa : il motivo : Amici Vip, cast: salta la partecipazione di Wanda Nara? L’indiscrezione Oggi il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base ai rumor raccolti dal popolare settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che Wanda Nara non avrebbe voluto partecipare ad Amici Vip 2019 come semplice concorrente, bensì come conduttrice. Per tale ragione la moglie di ...

Amici Vip - Anticipazioni : tutte le novità sul talent show di Canale5 : Ecco tutto ciò che è stato svelato finora sulla prima edizione di Amici Vip, in onda dal prossimo autunno.

Amici Vip Anticipazioni : Joe Bastianich nel cast? Il retroscena : anticipazioni Amici Vip: Joe Bastianich concorrente? La clamorosa indiscrezione Il settimanale Chi ha lanciato un’indiscrezione che se confermata avrebbe davvero del clamoroso. Di cosa si tratta? In pratica, in base alle voci di corridoio raccolte in questi ultimi giorni dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, pare che tra i vari concorrenti della primissima edizione di Amici Vip ci potrebbe essere nientepopodimeno che il famoso chef ...

Upas - Anticipazioni 1-2 agosto : Raffaele e Arturo approfondiscono l'amicizia : Le anticipazioni dell'episodio 5.309 della soap opera Un Posto al Sole, in onda su Rai 3 oggi, giovedì 1 agosto, svelano che tra le vicende principali ci sarà quella legata a Marina. La Giordano continuerà a cercare prove decisive che possano dimostrare l'innocenza del padre, affinché questi venga considerato innocente una volta per tutte dinanzi alla giustizia. Facendo le dovute valutazioni sul caso, l'imprenditrice riterrà opportuno recarsi ...

Anticipazioni Tv : Garrison giudice di Amici Vip - Adriana Volpe al Grande Fratello (RUMORS) : Mancano meno di due mesi al debutto della prima edizione Vip di Amici e la produzione del programma è al lavoro per mettere su un cast interessante e allo stesso tempo innovativo. Se sui personaggi famosi che si cimenteranno con ballo, canto e recitazione si sa ancora poco o nulla, è sulla giuria che stanno circolando alcune novità: pare che il coreografo Garrison Rochelle sarà uno dei giudici del talent. Tra i concorrenti del Grande Fratello ...

Anticipazioni Amici di Maria : Wanda Nara avrebbe fatto il provino per l'edizione Vip : Cosa ci faceva Wanda Nara negli studi dove in questo periodo sono in corso i provini per un nuovo programma di Canale 5? Secondo le indiscrezioni divulgate dal Corriere dello Sport, la moglie di Mauro Icardi potrebbe entrare a far parte del cast della prima edizione Vip di Amici di Maria De Filippi. Durante i tre giorni che ha trascorso recentemente a Roma, infatti, l'argentina avrebbe anche sondato il terreno per un suo eventuale debutto nel ...

Amici Vip Anticipazioni : Pamela Prati nel cast? L’indiscrezione : anticipazioni Amici Vip: Pamela Prati tra i concorrenti? Il rumor che spiazza Pamela Prati, in questi mesi, è stata una delle donne dello spettacolo più chiacchierate per via del ‘caso Mark Caltagirone’. Ma non è finita qua perchè forse Pamela Prati potrebbe tornare nuovamente protagonista in Tv subito dopo l’Estate. Il motivo? Come riportato da Alberto Dandolo nella sua rubrica sul settimanale Oggi, pare che la popolare ...

Bitter Sweet - Anticipazioni 11 luglio : Deniz mette fine all'amicizia con Alya : Nuovo appuntamento sulle novità di Bitter Sweet, la serie tv turca ambientata ad Istanbul che narra la storia di Nazli Piran e Ferit Aslan. La trama del nuovo episodio in programma giovedì 11 luglio su Canale 5, svelano che Deniz deciderà di troncare ogni rapporto con la cantante Alya mentre Demet scoprirà di attendere un bambino da suo marito Hakan. Una lieta notizia che non porterà il sorriso alla donna, tanto da prendere una decisione ...

Anticipazioni palinsesti Mediaset autunno : D'Urso di domenica sera - Amici Vip di lunedì : Mediaset ha presentato ufficialmente quelli che sono i palinsesti della prossima stagione televisiva 2019-20. Un'annata che si profila ricca di nuovi appuntamenti con le reti del Biscione sia in prime time che in day time. Tanti i programmi che rivedremo in onda sulla rete ammiraglia, tra cui il Grande Fratello Vip e Live - Non è la D'Urso ma ci sarà spazio anche per delle novità come nel caso di Amici Vip, il primo talent show Mediaset con ...