Android Auto wireless | alias SmartLink Wireless | al debutto su Skoda Scala e Kamiq

Ecco come abilitare Android Auto Wireless su smartphone non Pixel : Ecco una semplice guida che consente di abilitare le feature di Android Auto Wireless sui dispositivi che supportano tale soluzione in pochi passaggi L'articolo Ecco come abilitare Android Auto Wireless su smartphone non Pixel proviene da TuttoAndroid.

Google Maps ottiene quattro nuovi pulsanti utili in Android Auto : La revisione completa di Android Auto è stata recentemente rilasciata per tutti gli utenti, ma Google non ha terminato di modificare l'interfaccia. In base a diverse segnalazioni, l'interfaccia di navigazione di Google Maps ottiene alcuni nuovi pulsanti inediti, incluso uno per i percorsi alternativi che sembra molto gradito agli utenti, visto che viene utilizzato di frequente. L'articolo Google Maps ottiene quattro nuovi pulsanti utili in ...

Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averla subito : La nuova interfaccia di Android Auto è in fase di roll out da qualche settimana con un mucchio di novità, grafiche e funzionali, e a questo punto dovrebbe essere arrivata a tutti quanti, ma se così non fosse c'è una soluzione. L'articolo Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averla subito proviene da TuttoAndroid.

Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averlo subito : La nuova interfaccia di Android Auto è in fase di roll out da qualche settimana con un mucchio di novità, grafiche e funzionali, e a questo punto dovrebbe essere arrivata a tutti quanti, ma se così non fosse c'è una soluzione. L'articolo Ancora niente nuova interfaccia di Android Auto? Ecco come forzarla per averlo subito proviene da TuttoAndroid.

Com’è HiCar - l’alternativa di Huawei ad Android Auto : Un’immagine di HiCar, l’alternativa di Huawei ad Android Auto Apple Car Play e Android Auto sono le interfacce più diffuse che consentono si traslare una parte delle funzioni degli smartphone Apple e Android sullo schermo del sistema multimediale presente sulle Auto. Negli ultimi mesi i due colossi dell’informatica, Apple e Google, hanno presentato le loro versioni aggiornate delle due interfacce, che includono miglioramenti ...

Arresti anomali con Android Auto? Non siete i soli - ma Google fa orecchie da mercante : Risale allo scorso mese di aprile l'inizio delle segnalazioni da parte di vari utenti Android Auto relative ad un arresto anomalo del sistema. Ecco cosa sappiamo L'articolo Arresti anomali con Android Auto? Non siete i soli, ma Google fa orecchie da mercante proviene da TuttoAndroid.

Sony annuncia un nuovo dispositivo Android Auto con schermo da 9 pollici a singolo DIN : Android Auto è un'opzione sempre più di serie sui nuovi veicoli, ma se la vostra vettura ne è sprovvista potete installare il nuovo Sony XAV-AX8000. Si tratta di un'opzione interessante che offre un grande display da 8.95 pollici che non si adatta all'alloggiamento presente sul cruscotto, ma piuttosto si aggancia su di esso tramite un supporto regolabile che vi consente di modificare angolo, profondità e altezza. L'articolo Sony annuncia un ...

HiCar è la soluzione di Huawei alternativa ad Android Auto : ecco i dettagli : Nella giornata inaugurale della Huawei Developer Conference il produttore cinese ha presentato HiCar, un'alternativa ad Android Auto. L'articolo HiCar è la soluzione di Huawei alternativa ad Android Auto: ecco i dettagli proviene da TuttoAndroid.

YouTube per Android testa una nuova funzione per la riproduzione automatica dei video : Il team di YouTube per Android sta testando un altro posto in cui l'applicazione può riprodurre automaticamente i video, ossia nel tab dedicato agli abbonamenti L'articolo YouTube per Android testa una nuova funzione per la riproduzione automatica dei video proviene da TuttoAndroid.

YouTube per Android testa la riproduzione automatica dei video nel tab abbonamenti : Il team di YouTube per Android sta testando un altro posto in cui l'applicazione può riprodurre automaticamente i video, ossia nel tab dedicato agli abbonamenti L'articolo YouTube per Android testa la riproduzione automatica dei video nel tab abbonamenti proviene da TuttoAndroid.

Google conferma : niente registrazione schermo e Modalità scura automatica su Android Q : Gli ingegneri di Google hanno tenuto un AMA nel corso del quale hanno risposto ad alcune domande legate alle novità presenti in Android Q. L'articolo Google conferma: niente registrazione schermo e Modalità scura automatica su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Ecco perché Google si sta sbarazzando dell’app Android Auto per smartphone : Google vuole sbarazzarsi dell'app per lo smartphone visto che verrà sostituita dalla modalità guida di Google Assistant con un'interfaccia completamente nuova, inoltre Android Auto si sta sempre più specializzando per i display per Auto. L'articolo Ecco perché Google si sta sbarazzando dell’app Android Auto per smartphone proviene da TuttoAndroid.

Android Auto si aggiorna : ecco tutte le novità : (Foto: Google) Arriva un corposo aggiornamento per Android Auto in momento strategico come quello immediatamente precedente all’esodo estivo 2019 che vedrà milioni e milioni di persone muoversi in tutto il mondo per raggiungere i luoghi di villeggiatura. Di questi, una grossa fetta utilizzerà la vettura e potrà godere della rinnovata versione della piattaforma per sfruttare lo smartphone e tutte le sue funzionalità al meglio e con la massima ...

Più ricco che mai Android Auto : aggiornamento in tempo per le vacanze : Sarà accontentato chi desiderava ricevere un aggiornamento di Android Auto prima di partire per le vacanze estive: come si legge sul blog ufficiale di Google, è appena iniziato il roll-out di un importante upgrade per l'ecosistema software Automobilistico del colosso di Mountain View, contraddistinto da un aspetto grafico completamente nuovo. Il launcher, rinnovato, consentirà di lanciare le app preferite in modo più veloce, abbattendo al ...