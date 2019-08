Anche Grillo propone il governo giustizia-e-libertà?

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Negli ultimi due articoli ho cercato di dimostrare che l’unicoa maggioranza M5S-Pd capace di durare per l’intera legislatura, e di invertire la rotta che in quasi trent’anni ha portato al cumulo di ingiustizie mostruose e insopportabili, che hanno nutrito il fenomeno Salvini mettendo la democrazia a repentaglio, è quello formato da ministri non di partito, che rappresentino al meglio l’Italia che vuole-e-libertà.Ora, improvvisamente, Beppeha avanzato la stessa identica proposta. Non credo che si sia fatto minimamente influenzare dai due articoli su HuffPost. Voglio sperare che questa sua svolta nasca però da una riflessione non contingente. Che sia insomma la mossa del cavallo con cui una partita a scacchi prende un corso completamente inatteso, non la trovatina per risolvere un impasse in cui il gruppo ...

fattoquotidiano : QUI 5 STELLE A Di Maio è toccato per la seconda volta cedere il passo all’avvocato [LEGGI] (di P. Zanca)… - petergomezblog : Faccia a faccia in corso a Roma tra Di Maio e Zingaretti. Il leader M5s ha chiesto che Conte sia il premier. Anche… - Tommasolabate : Casaleggio e Grillo ultras dell’accordo col Pd. E il comico dice a Di Maio: “Se si vota oggi, tra sei mesi o tra se… -