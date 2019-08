Amazzonia | da incendi effetti su qualità dell' aria e clima

Incendi Amazzonia - Brasile : i governatori approvano l’aiuto dei paesi stranieri : I governatori degli Stati brasiliani che ospitano la foresta amazzonica si sono detti a favore degli aiuti, da parte dei paesi stranieri, per difendere la foresta pluviale. La posizione dei governatori è emersa nel corso di un incontro con il presidente, Jair Bolsonaro, convocato questa mattina, 27 agosto, presso il palazzo presidenziale a Brasilia. Il governatore di Para’, Helder Barbalho, presente alla riunione, ha affermato che il paese ...

Incendi : l’Africa brucia più dell’Amazzonia ma nessuno ne parla : brucia l’Amazzonia, ma anche l‘Africa è interessata da violenti roghi, più numerosi e più intensi, dei quali nessuno parla. L’agenzia Bloomberg lancia l’allarme dopo aver incrociato i dati raccolti dai satelliti della Nasa e di Weather Source. Secondo i report, lo scorso fine settimana i roghi in Angola e Repubblica democratica del Congo hanno superato di tre volte quelli registrati in Brasile. A favore della tesi, oltre ...

BOLSONARO RIFIUTA AIUTI PER INCENDI Amazzonia/ Trump : "Brasile ha appoggio degli Usa" : BOLSONARO RIFIUTA AIUTI per INCENDI AMAZZONIA e prosegue scontro con Macron. Trump lo difende: 'Brasile ha pieno appoggio degli Usa'.

Incendi in Amazzonia - arrivano i ‘supereroi’ : il Canada offre i propri bombardieri d’acqua e 15 milioni : Il premier canadese, Justin Trudeau, ha offerto al Brasile e alla Bolivia i bombardieri d’acqua e 15 milioni di dollari per spegnere gli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia. Al G7 il capo del governo canadese, nonostante il clima di forte tensione con il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato che “le persone in tutto il mondo sono scioccate e devastate nel vedere l’Amazzonia avvolta dalle ...

INCENDI Amazzonia - BOLSONARO VS MACRON/ "Non ha saputo proteggere Notre Dame' : INCENDI in AMAZZONIA, BOLSONARO vs MACRON per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Incendi in Amazzonia : DiCaprio dona 5 milioni di dollari e apre fondo d'emergenza : Il grave problema dei vastissimi Incendi in Amazzonia, che stanno devastando da giorni la foresta pluviale, sta mobilitando tante persone anche fra i personaggi famosi, molti dei quali hanno fatto...

Leonardo DiCaprio dona 5 milioni per salvare l’Amazzonia devastata dagli incendi : Leonardo DiCaprio e i co-fondatori dell’associazione Earth Alliance, i miliardari Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, hanno raccolto 5 milioni di dollari da destinare alle operazioni di spegnimento dei roghi e di ripristino delle aree devastate in Amazzonia. La star di Hollywood si è impegnata in prima persona in favore dell’Amazzonia rivolgendosi ai milioni di fan nel mondo, per sensibilizzarli verso i gravi danni che ...

Incendi in Amazzonia - il presidente Jair Bolsonaro rifiuta 2 milioni di dollari : “E’ tutto sotto controllo” : Da tempo le fiamme stanno devastando l’Amazzonia, rendendo il polmone verde più grande del nostro globo terracqueo una landa desolata di cenere e CO2. Di recente, una fonte dell’Eliseo a margine del vertice di Biarritz ha annunciato un massiccio aiuto economico per il Brasile pari a 2 milioni di dollari da parte del G7 per sostentare, in particolar modo, il dispiegamento di Canadair nella regione. Eppure, come aveva suscitato ...

Incendi Amazzonia - il Brasile respinge l’offerta del G7 : “Macron pensi a Notre-Dame” : Il governo brasiliano ha respinto l’offerta dei leader del G7 che hanno promesso 20 milioni di dollari per far fronte alle devastazioni provocate dagli Incendi in Amazzonia. “Apprezziamo (l’offerta, ndr), ma forse queste risorse sono più utili per il rimboschimento dell’Europa”, ha affermato Onyx Lorenzoni, capo di gabinetto del presidente brasiliano Jair Bolsonaro, in un’intervista al sito ...

Amazzonia in fiamme - “per sfruttare le risorse minerarie. Ma necessario aiutare contadini a prevenire incendi : così li addestriamo da anni” : Da un lato l’agrobusiness con la “volontà dei grandi imprenditori di sfruttare il terreno per le coltivazioni, in particolare della soia, per il pascolo dei bovini e per l’accaparramento di risorse minerarie preziose”. Dall’altro, la necessità di formare i contadini per prevenire le fiamme tenendo un comportamento corretto e favorendo colture che non necessitano dell’uso del fuoco per rigenerare velocemente il ...

Incendi Amazzonia - l’antropologa : “In gioco anche il rispetto degli indigeni” : Amazzonia, non brucia solo una foresta. Sono in gioco anche il modello di sviluppo e il rispetto delle popolazioni indigene, come afferma Papa Francesco nella Laudato si’ e in vista del prossimo Sinodo. Ed e’ questa la considerazione da cui parte l’antropologa dell’Universita’ Cattolica Anna Casella, in un approfondimento sul sito dell’Ateneo. “In Brasile – sottolinea – l’Amazzonia ...

Incendi Amazzonia - il presidente cileno Pinera : “Bolsonaro non è responsabile dei roghi” : Il presidente cileno, Sebastian Pinera, ha dichiarato che l’omologo brasiliano Jair Bolsonaro non e’ responsabile degli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia e che con il suo comportamento Bolsonaro sta “difendendo la sovranita’ del Brasile”. Pinera ha parlato in un’intervista alla “Bbc”, a margine del vertice del G7 di Biarritz. “L’Amazzonia e’ una vasta area di 7 ...

Incendi Amazzonia - il WWF : “Brucia la foresta e a pagare sono i più deboli” : L’Amazzonia non è solo il grande polmone, un’infinita riserva d’acqua dolce, il pilastro degli equilibri climatici, un patrimonio ineguagliabile di biodiversità. È anche una delle più grandi estensioni di territori indigeni del pianeta.sono circa 400 i popoli indigeni, con circa un milione di persone, che vivono nelle foreste dell’Amazzonia. Comunità come quelle dei Karipuna, Guarani, dei Yanomani, dei Kichwa, degi Shuar, dei Wajãpi ma anche ...

Incendi Amazzonia - allerta in Brasile : aeroporto di Porto Velho chiuso a causa del fumo : Le autorità della Infraero, responsabile della gestione dei principali aeroporti commerciali brasiliani, hanno disposto la chiusura dell’aeroPorto internazionale Governador Jorge Teixeira della capitale dello stato di Rondonia, Porto Velho. Le autorità hanno sospeso atterraggi e decolli previsti da e per lo scalo questa mattina, 26 agosto, a causa del fumo proveniente dai numerosi roghi che stanno distruggendo la foresta amazzonica, che ...