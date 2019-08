Allerta Meteo Sardegna | maltempo e nubifragi fino a domani sera

Allerta Meteo Lombardia : Milano attiva il Centro operativo comunale e il monitoraggio dei fiumi : A causa delle forti precipitazioni di questa mattina, alle 14 l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Piano di emergenza e il Centro operativo comunale (Coc) per il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro e l’attivazione delle squadre di protezione civile e delle pattuglie della polizia locale. I livelli a monte sono bassi e lo scolmatore era stato comunque attivato grazie alle interlocuzioni tra le protezioni ...

Previsioni meteo - maltempo e bombe d'acqua/ Allerta gialla in 4 regioni per temporali : Previsioni meteo, maltempo e bombe d'acqua: Allerta gialla della protezione civile in quattro regioni, forti temporali già in atto

Allerta Meteo : rischio di grave maltempo in Sardegna con possibili fenomeni violenti e danni [DETTAGLI E MAPPE] : Un vortice instabile molto insidioso ha già nelle grinfie la Sardegna. Il nucleo vorticoso di matrice atlantica e proveniente dalla Spagna si è già portato con il minimo depressionario a Ovest dell’isola e, da lì, sta generando intensi nuclei temporaleschi in azione su molti settori occidentali sardi. Attenzione, perché si tratta di una struttura depressionaria di significativo spessore e agente in uno stato termico nei bassi strati ...

Allerta Meteo Piemonte : temporali e grandine - allerta a Sud-Ovest : allerta gialla per il maltempo, domani, sulla parte occidentale e sud-occidentale del Piemonte. I primi rovesci – informa una nota di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) – sono previsti già nel pomeriggio di oggi, prima sulle zone pedemontane e poi estese alle pianure adiacenti nella serata. I temporali più intensi, associati a possibili grandinate e forti raffiche di vento sono previsti nelle prime ore di domani. ...

Allerta Meteo Sardegna : temporali e grandinate in arrivo : Dopo il caldo e l’afa in Sardegna arriva il Maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta gialla per rischio idrogeologico a causa di piogge, temporali e grandinate a partire dalle 6 di mercoledì 28 agosto e sino alle 23.59 della stessa giornata. La criticità ordinaria è prevista in particolare sui bacini di Campidano, Iglesiente, Logudoro, Montevecchio-Pischinappiu e Tirso. Attese precipitazioni moderate e ...

Allerta Meteo - violenta ondata di maltempo in arrivo dalla Spagna : l’avviso della protezione civile [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Si avvicina verso l’Italia l’ondata di maltempo che sta investendo la Spagna in queste ore, dove la grandine ha investito Madrid allagando strade e creando danni e disagi anche ai trasporti. La protezione civile ha emesso una nuova Allerta Meteo. Un nucleo depressionario posizionato sulle Baleari e in progressione verso la Sardegna porterà da domani condizioni di marcata instabilità sull’Isola, mentre correnti ...

Allerta Meteo per la Sardegna : rischio nubifragi e fenomeni violenti. Forti piogge anche al Nordovest : Giornata critica, quella di mercoledì 28, per alcune regioni italiane. Un vortice molto insidioso e ben strutturato a tutte le quote, proveniente dalla Penisola Iberica, Spagna, avanza verso il Mediterraneo centrale. La struttura vorticosa raggiungerà la Sardegna nel corso della mattinata di domani, scombussolando letteralmente il tempo sull’isola. L’avvezione di vorticità positiva avverrà piuttosto repentina, in un contesto termico ...

Previsioni meteo : Allerta maltempo verso metà-fine settimana per un insidioso vortice dalla Spagna [DETTAGLI] : L’instabilità avrà una temporanea battuta d’arresto, in via generale, nel corso della giornata di martedì 27, ma gli scenari disegnati dei maggiori centri di calcolo non sono affatto rassicuranti per il resto di agosto. Sulla Penisola iberica, infatti, è già in azione in queste ore un significativo cavo depressionario di matrice nordatlantica la cui azione evolverà, seppure leggermente più attenuata, verso le Baleari e poi il ...

Allerta Meteo per l’ultima Domenica di Agosto : forti temporali pomeridiani anche oggi - massima attenzione : Ancora una giornata temporalesca su diverse aree del nostro territorio. Abbiamo già avuto modo di ribadire che stiamo vivendo una fase mediamente instabile le cui cause vanno rinvenute alle quote medie dell’atmosfera ( dove, tra l’altro, c’è una defaillance nei geo-potenziali nemmeno particolarmente importante) quindi baricamente non vi è una crisi con corrispondenza anche al suolo e ciò preclude una instabilità più estesa. Pur ...

Previsioni Meteo - giornata di maltempo e temporali su molte regioni : Allerta nubifragi e grandine [DETTAGLI e MAPPE] : Si è aperta, oramai, una ferita barica sul Mediterraneo centrale a opera di una “goccia fresca” in quota penetrata nel campo anticiclonico, la cui azione potrebbe essere piuttosto insistente proprio per la difficoltà di spostamento della “goccia” stessa circondata dall’alta pressione. Anche per oggi, una semi-stazionaria circolazione ciclonica, seppure blanda, con perno tra la Sardegna e l’alto Tirreno, ...

Arrivederci estate : previsioni meteo da Allerta gialla sul contro esodo (ma non ovunque) : Fine settimana caratterizzato da un meteo controverso segno che la bella stagione ormai si avvia ad un lento declino. Le...

Allerta Meteo Lombardia - rischio pioggia a Milano : al via il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro : Maltempo previsto in Lombardia e in particolare nel capoluogo. C’è infatti il rischio di forti temporali su Milano per questo il Comune ha diramato un’Allerta Meteo ed ha attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e Lambro. Dalle 14 di oggi l’amministrazione comunale di Milano ha attivato il Centro operativo comunale (Coc) per il rischio di temporali forti anche sul nodo idraulico di Milano. La disposizione fa ...

Allerta Meteo Toscana : temporali a Firenze fino a domani : Terzo giorno consecutivo di codice giallo per previsti rovesci e temporali a Firenze e nei dintorni. Anche domani, dopo ieri e oggi, sara’ in vigore dalle ore 13 alle 21 il codice giallo. E’ la stessa fascia oraria indicata per il codice giallo di oggi. Lo segnala il Centro funzionale regionale (Cfr) nel nuovo bollettino di valutazione delle criticita’ per la zona che riguarda il comune di Firenze e quelli di Bagno a Ripoli, ...

Previsioni meteo : forti temporali oggi - Allerta nubifragi su diverse aree [DETTAGLI e MAPPE] : Sul Mediterraneo centro settentrionale è in azione un cavo depressionario in seno al quale agisce una “goccia fresca” alle quote medie. La circolazione è instabile, seppure senza un grosso cambio di massa d’aria e senza grosse variazioni di pressione al suolo. Va detto, però, che gli strati medio-bassi dell’atmosfera, in conseguenza della fase rovente di questi ultimi giorni, sono molto caldi e ciò costituisce energia ...