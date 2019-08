Allarme Oms | “La mancanza di fondi mette a rischio accesso all’acqua”

Salute - OMS : triplicati i casi di morbillo nel 2019 - Allarme focolai : L’Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l’allarme: aumentano i casi di morbillo in tutto il mondo. Il numero dei casi quest’anno si è triplicato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno: “Sono milioni le persone a livello globale a rischio. Nei primi sei mesi del 2019, i casi segnalati sono i più alti in assoluto dal 2006, con focolai che mettono a dura prova i sistemi sanitari e provocano gravi malattie, ...

Troppi zuccheri negli alimenti per bambini : Allarme dell’OMS : Nei prodotti alimentari per bambini sotto i 6 mesi ci sono Troppi zuccheri. A lanciare questo gravissimo allarme è l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che ha effettuato un’indagine su ben 7.955 prodotti alimentari per la prima infanzia. I dati riguardano quattro città campione, ossia Vienna, Budapest, Haifa e Sofia. I risultati dell’indagine hanno portato alla luce la tendenza a commercializzare prodotti alimentari ...

Ebola - in Congo grave epidemia/ Allarme Oms : "Emergenza sanitaria mondiale" : Ebola, Allarme in Congo: grave epidemia. Oms: "Emergenza sanitaria mondiale". E Medici senza frontiere chiede approccio su larga scala per prevenzione.

Allarme Ebola - OMS : l’epidemia in Congo è “un’emergenza internazionale” : L’epidemia di Ebola in corso in Congo è “una emergenza sanitaria di portata internazionale“: lo ha decretato il Comitato istituito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità riunitosi a Ginevra. “È tempo che il mondo se ne accorga“, ha affermato il direttore generale dell’agenzia, Adolf Ghebreyesus. La dichiarazione OMS è giunta al termine di una riunione di emergenza di esperti dopo i primi casi di Ebola ...