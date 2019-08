Al governo col M5S | al lavoro nella società

governo - ok direzione Pd a Zingaretti. Di Maio : «Basta colpire me». Rousseau? Colle «si attiene ai gruppi» : Si è conclusa alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un Governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem...

Nuovo governo - lo strappo di Calenda : "Caro Nicola - mi dimetto" : "Le elezioni arriveranno. Le avete solo spinte più in là di qualche metri" Lo scrive l'eurodeputato del Pd Carlo Calenda che...

Salvini : "Il loro collante è l'odio per me e per la Lega" | Meloni : "In piazza se dovesse nascere il governo" : Lega e Fratelli d'Italia lanciano l'offensiva contro il possibile governo giallorosso. Il ministro dell'Interno: "Diremo a Mattarella di mettere fine a questa vergogna".

M5s-Pd - Salvini : “governo delle poltrone e dei tradimenti. Mattarella fermi questo spettacolo” : “Qualcuno parla di bene dell’Italia, di responsabilità, temi, programmi; tradotto, si parla di poltrone. La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrone e dare la parola agli italiani”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in una diretta facebook, sottolineando che “non c’è una maggioranza in questo Parlamento; qualcuno ...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni». Sì Pd all’intesa : stasera nome premier : I pentastellati chiedono che il patto sia avallato dagli iscritti tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». Il Pd dà mandato a Zingaretti per la trattativa. Delrio: oggi il nome, poi sarà una strada lunga

governo - Salvini : spettacolo indecente : 13.32 "Andremo al Quirinale e diremo a Mattarella di mettere fine a questo spettacolo indecente, vergognoso,senza dignità e onore",ha detto Salvini su Fb. "Qualcuno parla di bene dell'Italia, di responsabilità,temi, programmi:tradotto si parla di poltrone.La verità squallida che sta emergendo è che alcune centinaia di parlamentari disperati sono pronti a tutto pur di non mollare la poltrona. Non c'è una maggioranza in questo Parlamento, il ...

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Il Pd dice sì all’intesa (tranne Richetti). Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : I pentastellati chiedono che l’accordo sia avallato dagli iscritti al Movimento tramite la piattaforma informatica. «Conte può accettare l’incarico con riserva». I capigruppo che hanno incontrato i dem parlano di «positivo lavoro sui temi»

Crisi di governo - M5S : voto su Rousseau - Conte d’accordo. Di Maio : «Basta colpirmi - ora soluzioni» : Dopo l’annuncio di Di Maio sul voto sulla piattaforma Rousseau, riparte in salita il confronto tra Cinque Stelle e Dem. Il leader 5 Stelle rivendica il ruolo di vicepremier

