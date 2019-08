Ad Ischia la bella stagione non finisce mai

Si fa iniettare Viagra per fare bella figura con la partner : ricoverato - rIschia un’erezione permanente : Voleva fare bella figura con la donna con cui si stava frequentando così, prima di uscire per l’appuntamento che aveva con lei, ha chiesto a un amico di iniettargli del Viagra direttamente nel pene. Da quel momento però, l’uomo ha un’erezione permanente. È successo in Germania, a Berlino a Danny Polaris: vedendo che non solo l’erezione non accennava a diminuire ma che iniziava ad avere anche dei forti dolori, il giovane è ...

Vecchioni canta Bella Ciao - viene fIschiato - il Sindaco : 'Vergonati - professionalità zero' : Ovindoli è un paese di poco più di mille anime. Tuttavia, nelle ultime ore si è preso la ribalta per una vicenda che nasce dalla musica e si è trasformata quasi in un caso politico. Roberto Vecchioni, chiamato a cantare nella serata del 10 agosto nell'ambito delle celebrazioni per la festa tradizionale, si è esibito nei suoi successi, ma a un certo punto ha scelto d'intonare "Bella Ciao", un canto partigiano che non è stato gradito da alcuni ...

Vecchioni canta Bella ciao e fa comizio pro migranti (ma il pubblico lo fIschia) : In diversi non hanno apprezzato il fuori programma del cantautore ed è scoppiata la polemica. Il primo cittadino di Ovindoli: "Dovrebbe astenersi dal fare propaganda politica di basso livello"-- Prima l'intervento pro migranti, e poi la canzone "Bella ciao". Ma sono stati diversi a non apprezzare il fuori programma del cantautore Roberto Vecchioni e al concerto è scoppiata la polemica. È successo sabato 10 agosto, in piazza San Rocco a ...

Francesco Monte conferma la sua nuova fiamma : Isabella De Candia. Giulia Salemi ride e se ne infIschia : Finalmente arriva la conferma proprio da Monte, ecco la sua nuova fidanzata: Isabella De Candia Il mistero intorno alla vita sentimentale di Francesco Monte sembrerebbe essersi dissolto. All’ex tronista, dopo la rottura con Giulia Salemi nelle scorse settimane, sono stati affibbiati diversi flirt, ora però sarebbe uscito allo scoperto con Isabella De Candia. Il gieffino e la modella hanno postato … Continue reading Francesco Monte conferma ...