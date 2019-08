Accordo per il governo tra M5s e Pd Conte convocato al Quirinale

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'Accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Governo - diretta. ?Di Maio : «Conte-bis - c'è l'Accordo con il Pd - destra e sinistra concetti superati». Salvini : «Italiani ostaggio di 100 cacciatori di poltrone». Zingaretti : «Nessuna staffetta» : Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una...

Di Maio conferma l'Accordo col Pd per il governo : Dopo un colloquio durato appena dieci minuti, la delegazione M5s, guidata dal capo politico Luigi Di Maio, conferma il raggiungimento di un'intesa con il Pd su un nuovo governo guidato da Conte. "Se nelle prossime ore il presidente della Repubblica affidasse l'incarico al presidente del Consiglio Giuseppe Conte chiederò che si parta dal programma e solo dopo si potrà decidere chi sarà chiamato a decidere le ...

Governo - Luigi Di Maio : «C'è Accordo con Pd per Conte premier. Ho rifiuato offerta della Lega di fare il presidente del Consiglio» : «Oggi abbiamo detto che c'è un accordo politico con il Pd affinché Giuseppe Conte possa diventare di nuovo presidente del Consiglio». Lo afferma il capo politico del M5S...

M5S e Pd a Mattarella : "Accordo per Conte premier" |Di Maio : "Io a P. Chigi? Rifiutata l'offerta della Lega" | Zingaretti : "Non è staffetta ma sfida da accettare" : Il Pd sblocca la premiership di Conte, ma vuole un esecutivo politico e che non sia la "staffetta" del precedente. La Lega ribadisce: "Si ritorni al voto". Il capo politico dei 5 Stelle: "Il ruolo di Conte è una garanzia per le politiche che vogliamo realizzare"

Crisi - Di Maio lancia il Conte bis : “Accordo politico con il Pd per governo di lungo termine” : “Diciamo grazie al presidente Mattarella per la sua sensibilità istituzionale”. Lo ha detto Luigi Di Maio al Quirinale. “Una forza politica ha staccato la spina al governo dopo il rimborso ai truffati delle banche, il reddito di cittadinanza, nuove politiche sulla immigrazione e che si era guadagnato il rispetto europeo”, sostiene. “In politica ci sono due categorie, quelli che la fanno e quelli che se ne ...

Di Maio : Accordo politico per durare : 19.14 "Sugli italiani è piombata una crisi inaspettata, provocata da una forza politica che ha staccato la spina al governo Conte". Così il capo politico 5S, al termine del colloquio al Quirinale. "Il M5S non si sottrae a responsabilità", dice Di Maio.Con il Pd "c'è un accordo politico affinché Conte possa essere il presidente del Consiglio di un governo di lungo corso". "Rispetteremo l'impegno di evitare l'aumento Iva. Non scapperemo dalle ...

Governo M5S-Pd a rischio : perché l’Accordo rischia di saltare : Governo M5S-Pd a rischio: perché l’accordo rischia di saltare Governo M5S-Pd: l’intesa tra il Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, oggi 27 agosto, rispetto a 24 ore fa sembra certamente più vicina. In attesa del secondo giro di consultazioni che si concluderà mercoledì 28 agosto, si lavora su entrambi i fronti per chiudere un accordo che va però ancora affinato sia dal punto di vista programmatico e sia rispetto ai nomi che ...

PD : "Accordo rischia di saltare per ambizioni di Di Maio : vuole il Viminale" : Il MoVimento 5 Stelle ha annullato l'incontro di questa mattina con il PD o quantomeno rinviato a quando i dem decideranno di accettare Giuseppe Conte come Premier. Ma, a quanto pare, il vero nodo non è Conte, ma Luigi Di Maio. Infatti i dem hanno lasciato trapelare che "l'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il ministro dell'Interno e il vicepremier".Dunque Di Maio, liberatosi di ...

Governo : Misiani - ‘Pd per progetto utile a Italia - M5S d’Accordo?’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “Noi vogliamo impegnarci per un progetto utile all’Italia: lavoro, salari, detassazione, ambiente, sviluppo, scuola. Se i 5 Stelle sono d’accordo su questo, troveremo l’accordo sulla squadra per dare all’Italia un Governo stabile. #noultimatum #primailprogramma”. Lo scrive su twitter Antonio Misiani del Pd. L'articolo Governo: Misiani, ‘Pd per progetto utile a ...

Governo : fonti Pd - ‘Accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ : Roma, 27 ago. (AdnKronos) – “L’accordo di Governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno e il Vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum”. Lo dichiarano fonti del Pd. L'articolo Governo: fonti Pd, ‘accordo rischia di saltare per ambizioni personali Di Maio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.