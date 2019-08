Acciaierie Riva | lavoratori tedeschi in sciopero da 12 settimane | chiedono agli ex

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 agosto 2019) È lopiù lungo nella storia del Land della Renania-Palatinato. Circa 130delle fabbriche di Treviri e Horath del gruppo siderurgico italianoincrociano le braccia da 12per chiedere ai vertici dell’azienda ex proprietaria dell’Ilva di Taranto di applicare il contratto collettivo di settore firmato a marzo. Che prevede un incremento salariale del 3,7% più 1000 euro convertibili in giornate di ferie. Oggi, lamenta il potente sindacato dei metalmeccanici Ig Metall, i loro salari sono dal 20 al 30% al di sotto del livello previsto da quell’accordo. I colleghi del Brandeburgo, che a fine luglio dopo tre scioperi di avvertimento hanno avuto la meglio e ottenuto quello che chiedevano, li sostengono e oggi hanno manifestato in loro favore a Berlino in Alexander Platz. La ministra del lavoro del Land della Renania-Palatinato, Sabine Paetzing, ...

