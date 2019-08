A very English coup

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 28 agosto 2019) Tecnicamente è una proroga del Parlamento, ha una sua storia e prassi costituzionale, ed è un fatto normale (leggasi legittimo): si sospendono le sedute ai Comuni fino al discorso della regina che inaugura ufficialmente un nuovo anno parlamentare. A partire dagli anni ’80 del ‘900 la proroga non è mai durata più di una settimana; mercoledì Boris Johnson ha letteralmente scioccato tutti annunciando che la convocazione è fissata per il 14 ottobre, anche se in realtà la domenica precedente già l’Observer aveva dato la notizia e anche durante la campagna elettorale per la leadership conservatrice se ne parlava. Un tempo così lungo è dovuto, formalmente, al sommarsi dei “calcoli personalistici” del nuovo governo con la prassi della sospensione di circa 3 settimane in parallelo ai congressi ...

