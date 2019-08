Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2019): alla scoperta delle città italiane, come non le avete mai viste. Al via ilper vincere una delle sei esperienze fotografiche in compagnia diP30 Pro e uno special guest., azienda leader nel settore della tecnologia, annuncia oggi, ilche offre l’occasione per vivere un’esperienza unica alla scoperta degli angoli più iconici delle città italiane, insieme al nuovo flagshipP30 Pro e uno special guest come accompagnatore. Durante ogni esperienza verrà estratto un vincitore, che riceverà in premio l’esclusivoP30 Pro. Sei città, sei mete e sei ciceroni di eccellenza per scattare i segreti e le meraviglie di, Napoli, Bologna e Bari e vivere esperienze esclusive a ritmo di musica a Grosseto e Torino. A ognuno la sua città Ad accogliere i vincitori in ciascuna di queste località alcuni dei ...

romadailynews : A #Roma il contest Huawei City Explorer: HUAWEI CITY EXPLORER: alla scoperta delle città… - maurotummoloMT : MetroMusic #360 'Tutta la notte' di Mauro Tummolo è su tutti gli schermi di #TelesiaTv nelle #metropolitane ?? di Ro… - Roma : Nuovo contest di @infogiovaniroma e @SHORTHEATRE . L’11 settembre dalle ore 15.00, in palio 4 biglietti (2 a vincit… -