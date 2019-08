Xiaomi annuncia MIJIA Night Light 2 con base magnetica rotante al prezzo di 13 euro

Xiaomi - OPPO e Vivo annunciano un’alleanza per il trasferimento di file tra i loro smartphone : Xiaomi, OPPO e Vivo hanno annunciato ufficialmente una nuova alleanza per il trasferimento diretto di file tra i loro device. Ecco tutti i dettagli L'articolo Xiaomi, OPPO e Vivo annunciano un’alleanza per il trasferimento di file tra i loro smartphone proviene da TuttoAndroid.