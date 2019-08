Fonte : blogo

(Di martedì 27 agosto 2019) L'estate di5 prosegue all'insegna delle storie che uniscono giovani ragazze e la scoperta della passione per i cavalli. Questa sera, 27 agosto 2019, alle 21:20 va infatti in ondanel, film tedesco che vede tra gli sceneggiatori anche Lea Schimidbauer, autrice di Spirito Libero, miniserie mandata in onda dalla rete Mediaset nelle settimane scorse.nel, la trama Protagonista del film è la quattordicenne Mika Schwartz (Hanna Binke) che, dopo essere stata bocciata a scuola, deve rinunciare a partecipare al campo estivo con la sua amica. I suoi genitori, Elisabeth (Nina Kronjäger) e Philipp (Jürgen Vogel), la costringono piuttosto ad andare alla scuola di equitazione della nonna Maria (Cornelia Froboess), che ha dovuto abbandonare la carriera di cavallerizza a causa di un incidente.nel, su ...

SerieTvserie : Windstorm - Liberi nel vento, su Canale 5 l'amicizia tra una ragazza ed un cavallo - SoloLibri : Windstorm - Liberi nel vento: trama e trailer del film in onda stasera su Canale 5: ?? ? -