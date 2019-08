WhatsApp | si potrà chiamare da dispositivo fisso | ecco come fare

WhatsApp - dal prossimo aggiornamento copierà Telegram : si potrà usare anche offline : Tra le app di messaggistica più famose al mondo vi è sicuramente WhatsApp, che ogni giorno viene utilizzata da milioni e milioni di persone in tutto il mondo per scambiare messaggi in maniera pratica e veloce. L'app, guidata e gestita dal gruppo di Zuckerberg, è pronta ad introdurre da fine 2019 delle novità che la riguardano e che la renderanno per certi versi ancora più simile all'applicazione rivale di messaggistica. Parliamo di Telegram, da ...

WhatsApp - presto si potrà utilizzare lo stesso account su più dispositivi : L’app di messaggistica istantanea WhatsApp è presente sulla stragrande maggioranza degli smartphone. Al momento ciascun account è associato a un unico smartphone: chi ha due telefoni (magari perché uno è aziendale) deve necessariamente scegliere su quale attivare l’app. presto questo piccolo problema sarà risolto. Il portale WABetainfo, di solito bene informato sulle nuove caratteristiche delle app in fase di test, ha pubblicato una ...

Presto si potrà usare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi : (Immagine pixabay) Utilizzare lo stesso account WhatsApp su più dispositivi è una richiesta che gli utenti hanno avanzato da tempo, anche perché tutti i rivali più accreditati da Telegram a WeChat si sono già mossi con grande anticipo per garantirla sulle proprie piattaforme. In pratica, è la possibilità di scaricare e utilizzare l’app di messaggistica istantanea per esempio su due smartphone o uno smartphone e un tablet in contemporanea o ...