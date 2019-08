Vuelta a España 2019 | l’alto de Javalambre può far male Pendenze asfissianti | la

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Domani (mercoledì 28 agosto) andrà in scena la quinta tappa,, da L’Eliana all’Alto dedi 170.7 Km. Questa sarà l’occasione del primo arrivo in salita dove tutti i favoriti della corsa a tappe spagnola testeranno la loro condizione sulla. La tavola è apparecchiata per la prima battaglia tra i big che non possono farsi trovare impreparati. Una salita piuttosto lunga, 11.1 Km, che presentadavvero ostiche. Le statistiche parlano di una pendenza media del 7.8%, ma non raccontano fino in fondo la realtà. Esse, infatti, sono frutto di una prima parte piuttosto pedalabile e di un tratto di risciacquo a metà della scalata. Da quel momento in poi, circa a 4.5 Km dal traguardo, lediventano davvero importanti e negli ultimi chilometri non scendono mai sotto la doppia cifra. Ecco perché tutti gli scalatori sono chiamati a mettere ...

gruppo_compatto : Vuelta Espana (2.UWT), Stage 5: L’Eliana -Observatrio Astrofisico de Javalambre ???? - OA_Sport : Vuelta a España 2019, arriva in primo arrivo in salita. Movistar la squadra di riferimento, Aru alla prova della ve… - alessandro_972 : RT @SpazioCiclismo: Lavoro perfetto della Deceuninck per lanciare Fabio Jakobsen, che resiste alla rimonta di Sam Bennett #LaVuelta19 https… -