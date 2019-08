Vuelta a España 2019 | arriva in primo arrivo in salita Movistar la squadra di

Vuelta a España 2019 - Fabio Aru all’esame dell’Observatorio Astrofisico de Javalambre : Ci siamo, è il momento della prova del 9 per Fabio Aru (UAE Team Emirates) nella 74esima edizione della Vuelta a España. Il sardo, dopo la sfortunata caduta nella cronosquadre, ha dimostrato di avere la grinta dei giorni migliori nella 2a frazione, quando giù dall’Alto de Puig Lorença è riuscito a inserirsi nel tentativo di sei, di cui facevano parte anche Roglic, Quintana e Uran, che è andato al traguardo guadagnando 32″ su tutti ...

Vuelta a España 2019 - Fabio Jakobsen : “Ho solamente 22 anni e mettere in bacheca una vittoria del genere vale tantissimo” : Una Deceuninck-Quick Step vendicativa e perfetta esulta sul traguardo di El Puig ancor prima del vincitore della quarta tappa della Vuelta a España 2019, il suo giovane talento Fabio Jakobsen, al suo primo sigillo in una grande corsa a tappe. Tredicesimo primato stagionale per il campione nazionale olandese, visibilmente incredulo dopo la vittoria conquistata per una questione di millimetri davanti a Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), favorito della ...

Vuelta a España 2019 - tutte le classifiche dopo la quarta tappa : generale - maglia a pois - graduatoria a punti e miglior giovane : Come era ampiamente prevedibile, nella quarta tappa della Vuelta a España 2019 con arrivo a El Puig non cambia nulla nella classifica generale. Infatti, l’irlandese Nicolas Roche (Sunweb) mantiene senza problemi la maglia rossa di leader, mentre tutti i big della classifica sono rimasti immobili costantemente a ruota. Cambia, invece, padrone la maglia verde della classifica a punti dove l’irlandese Sam Bennett (Bora Hangrohe), grazie ...

Vuelta Espana - Fabio Jakobsen vince allo sprint la quarta tappa : La Vuelta Espana ha dato ai velocisti una seconda occasione consecutiva prima di portare in scena i grandi scalatori e i favoriti alla vittoria finale, che nelle prossime tappe sono attesi alla battaglia. Sul traguardo di El Puig è stato Fabio Jakobsen a spuntarla, grazie anche a un perfetto lavoro dei compagni di squadra. Sam Bennett, trionfatore ieri a Alicante, non è riuscito a completare una gran rimonta a cui è stato costretto dopo aver ...

Vuelta a España 2019 - risultato quarta tappa : Fabio Jakobsen si prende la rivincita ad El Puig! Sam Bennett battuto in volata - domani il primo arrivo in salita : Si conclude con la seconda volata consecutiva la quarta tappa della Vuelta a España 2019. Dopo la vittoria di Sam Bennett (BORA-hansgrohe) sul traguardo di Alicante, Fabio Jakobsen (Deceuninck-QuickStep) si è preso la rivincita ad El Puig, al termine di una frazione di 175.5 km disegnata appositamente per le ruote veloci. Il giovane campione nazionale olandese ha sfruttato alla perfezione il lavoro della formazione belga archiviando il sesto ...

Vuelta a España 2019 - la classifica dei favoriti : guida sempre Roche - ritiro di Kruijswijk : La quarta tappa della Vuelta a España 2019 ha visto uscire di scena uno dei favoriti della vigilia. Infatti l’olandese Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma), terzo all’ultimo Tour de France, si è ritirato. Questo è l’unico cambiamento significato nella classifica dei favoriti, dove resta sempre al comando Nicolas Roche, che mantiene la maglia rossa con 2” di vantaggio su Nairo Quintana e 8” su Rigoberto Uran, mentre Fabio Aru è a 1’08”. Domani tutto ...

Classifica Vuelta a España 2019 - quarta tappa : la volata lascia invariati i distacchi nella generale : La Cullera-El Puig, quarta tappa di 175.5 km della Vuelta a España, terza in linea, si risolve, secondo le previsioni, come accaduto ieri, in volata, e così non cambiano ancora i distacchi in Classifica generale, dove Fabio Aru resta 14° a 1’08” da Nicolas Roche, il quale continua a vestire la maglia di leader. Il miglior azzurro è Davide Formolo, nono a 46″, mentre l’unica novità, nelle retrovie, è dovuta al ritiro di ...

Vuelta a España 2019 - la tappa di domani L’Eliana-Observatorio Astrofísico de Javalambre : altimetria - programma - orari e tv : domani (mercoledì 28 agosto) andrà in scena la quinta tappa della Vuelta a España 2019, da L’Eliana all’Observatorio Astrofísico de Javalambre per 170.5 Km. Il primo arrivo in salita della corsa iberica infuocherà definitivamente la contesa al successo finale tra gli uomini di classifica. Grande attesa per vedere all’opera gli scalatori, che certamente non potranno nascondersi alla prima vera prova del nove. L’ultima ...

Vuelta a España 2019 - si ritira Steven Kruijswijk! Primoz Roglic perde uno dei migliori luogotenenti : Nel corso della quarta tappa della Vuelta a España, che porterà il gruppo da Cullera ad El Puig, frazione di 175.5 km, terza in linea dell’ultimo GT stagionale, arriva una brutta tegola per lo sloveno Primoz Roglic, capitano del Team Jumbo-Visma, che perde uno dei suoi luogotenenti più importanti. Si è ritirato oggi, infatti, nelle prime fasi della corsa, ad oltre 110 km dal traguardo, uno dei compagni più importanti in salita per lo ...

Vuelta a España 2019 : i possibili scenari tattici della tappa di oggi (27 agosto). Tocca ancora ai velocisti a El Puig - Sam Bennett grande favorito : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE della QUARTA tappa della Vuelta DALLE ORE 13.19 (27 AGOSTO) Anche oggi, come ieri, saranno le ruote veloci a disputarsi il successo di tappa nella 74esima edizione della Vuelta a España. La quarta frazione in programma, 175,5 km da Cullera a El Puig, è la più facile della prima settimana. Nel tracciato, infatti, è presente un solo GPM di terza categoria, il Puerto del Orenet, il cui scollinamento è previsto a circa ...

