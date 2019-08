Volkswagen | morto l’ex ad Ferdinand Piech Il grande vecchio dell’auto tedesca

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Non era poi così anziano, il “” dell’industria: èdomenica all’età di 82 anni, dopo essersi accasciato in un ristorante in cui si era recato sabato sera in compagnia della moglie. Tuttavia, la notizia è stata diramata solo poche ore fa. La sua dipartita segna la fine di una pagina di storia importantemotive, che ha vistoportare il gruppo, che ha diretto come amministratore delegato dal 1993 al 2002, alla leadership del settore automobilistico mondiale. Viennese, classe 1937, nel giugno del 2015 era stato persino insignito del titolo di Cavaliere di Gran Croce Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nipote diPorsche, dopo la laurea in ingegneria meccanica aveva iniziato a lavorare presso lo stabilimento Porsche di Zuffenhausen nel 1963. Dodici anni dopo entra nel cda di Audi di cui diventa ...

