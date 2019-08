VIDEO Lorenzi-Svajda | US Open 2019 | rimonta del veterano azzurro che accede al secondo

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) L’unica soddisfazione azzurra della prima giornata degli USarriva grazie al successo di Paolo. Ildella spedizione italiana, entrato nel tabellone principale grazie alla rinuncia di Kevin Anderson, ha avuto la meglio sul giovanissimo statunitense Zacharyimponendosi incon il punteggio di 3-6 6-7 6-4 7-6 6-2. Il 38enneha dimostrato il solito carattere di ferro approfittando anche delle condizioni non eccezionali dell’avversario e incontrerà nelturno il serbo Miomir Kecmanovic. HIGHLIGHTS E SINTESI3-6 6-7 6-4 7-6 6-2 roberto.pozzi@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su Twitter Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com

