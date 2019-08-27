romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19:45: VIABILITÀ 27 AGOSTO 2019 ORE 19:20… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - zazoomnews : Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #27-08-2019 -
Dalla Rete Google NewsGoverno: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' - Affaritaliani.it
Governo: Renzi, 'da Pd subito mozione sfiducia a Salvini, M5S lo salva?' Affaritaliani.it
Roma, 18 lug. (AdnKronos) - "C'è una cosa da fare, subito: presentare una mozione di sfiducia a Salvini. Se i Cinque Stelle la votano, finisce l'esperienza del ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 19 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 18:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA INCIDENTE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, CONSEGUENTI DISAGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SU VIA DEI CASTELLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 18:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio ANDIAMO SUBITO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN INTERNA, TRA LE USCITE COLOMBO E TUSCOLANA MENTRE SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA INCIDENTE SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E POMEZIA, CONSEGUENTI DISAGI IN PROSSIMITA’ DELL’INCIDENTE SU VIA DEI CASTELLI NEI DUE SENSI DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA PASSIAMO SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA POMEZIA CODE E RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 17:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CIRCOLazioNE SCORREVOLE SUL RACCORDO AD ECCEZIONE DI QUALCHE RALLENTAMENTO A TRATTI IN INTERNA, TRA LE USCITE ARDEATINA E TUSCOLANA PASSIAMO SULLA LITORANEA IN ZONA CAMPO ASCOLANO DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA POMEZIA CODE E RALLENTAMENTI ENTRAMBE LE DIREZIONI PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 17 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul tratto a24 all altezza di vicovaro rallentamenti per lavori in coRso entrambe le direzioni SEMPRE SUL TRATTO URBANO A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO traffico intenso PER INCENDIO in direzione Roma e ancora SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 16 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 16:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO BEN RITROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio sul tratto a24 all altezza di vicovaro rallentamenti per lavori in coRso entrambe le direzioni SEMPRE SUL TRATTO URBANO A24 TRA VIA DEI FIORENTINI E PORTONACCIO traffico intenso PER INCENDIO in direzione Roma e ancora SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 15:20 MARCO CILUFFO BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio INIZIAMO SULLA LITORANEA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI IN ENTREMBI I SENSI DI MARCIA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA SULLA COMPLANARE Roma FIUMICINO CODE E RALLENTAMENTI CON L’INNESTO DEL RACCORDO in DIREZIONE Roma SUL TRATTO URBANO A24 altezza PORTONAccio POSSIBILI RALLENTAMENTI PER INCENDIO PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 12:20 TOMMASO RENZI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI, PERMANGONO CODE IN DIREIZONE DI CIVITAVECCHIA PER LAVORI A CURA DI ANAS PASSAIMO ALLA PONTINA DOVE E STATO RIMOSSO L’INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI SPINACETE, ATTUALMENTE IL TRAFFICO SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA E ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 11:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTO INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PONTINA TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 10:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA PASSIAMO AL TRATTO URBANO DELL’A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDNETE TROVIAMO CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREIOZNE DE CENTRO SEMPRE SULL’A24 Roma-TERAMO A CAUSA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE TROVIAMO RALLENTAMETNI NEI DUE SENSI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 09:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCRDO, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE IN CAREGGAITA INTERNA TRA LA DIRAMZIONE Roma SUD E TUSCOLANA, TRA APPIA E ARDEATINA E TRA PONTIAN E LA Roma-FIUMICINO CODE PER INCIDENTE SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI CENTRO TRE DENARI IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO, ATTUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCRDO, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA LA DIRAMZIONE Roma SUD E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 08:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO, ATTUALMETNE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA PASSIAMO AL RACCRDO, DOVE PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE TRA LA DIRAMZIONE Roma SUD E L’APPIA IN CARREGGIATA INTERNA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE IN DIREZIONE DI Roma PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE PER COMPLETARE I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VICOVAREO E CARSOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREIZONI PER QUANTO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 27 AGOSTO 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio PARTIAMO DALL’A1 FIRENZE-Roma, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI PONZANO RomaNO TROVIAMO RALLENTAMENTI CON CODE IN DIREZIONE DI Roma PASSIAMO ALL’A24 Roma-TERAMO DOVE PER COMPLETARE I LAVORI DI MANUTENZIONE TRA VICOVAREO E CARSOLI TROVIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRAMBE LE DIREIZONI PER QUANTO ...