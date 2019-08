Versa un Brunello di Montalcino del 1997 in bicchieri di vetro | all’aperto Ristoratore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 agosto 2019) Undidelto in un bicchiere di plastica? Qualche appassionato di vino urlerebbe al sacrilegio. Ma così dovevano andare le cose a Monte Sant’Angelo, stando al vigile urbano che ha multato lo chef Gegé Mangano, titolare del ristorante Li Jalantuùmene. Mangano, secondo quanto riportato da Foggia Today, ha usatodiper servire il pregiato vino ad alcuni clienti che stavano cenando all’aperto. Proprio il quel momento, sono passati i vigili urbani che hanno multato il: il vino andavato in un contenitore e indi plastica. Il sindaco Pierpaolo D’Arienzo parla di un errore del vigile urbano nell’applicazione di un’ordinanza comunale. Il fatto, stando a Repubblica Bari, è stato denunciato dal presidente di Confesercenti Foggia, Alfonso Ferrara, incredulo di fronte a quanto accaduto: ...

