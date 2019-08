Venezia 76 | al via domani 28 agosto la Mostra del cinema con madrina la Mastronardi

Grandi navi - entro l’inverno via dal centro di Venezia : le Crociere andranno a Marghera : In programma per oggi a Venezia il tavolo tecnico per il trasloco delle navi da Crociera dal centro storico della città lagunare. Al momento la soluzione più probabile appare Marghera, dove potrebbero dover approdare le imbarcazioni turistiche oltre le 40 tonnellate di stazza. Si allungano i tempi: rinvio di 3 mesi per completare l'operazione.Continua a leggere

Il bus elettrico Actv viaggerà al Lido di Venezia : Innovazione ed emissioni zero. Queste le caratteristiche principali del primo prototipo di bus elettrico, ora in fase di test, presentato

Benevento-Venezia rinviata : il motivo : La partita tra Benevento e Venezia è stata rinviata. Continua la preparazione delle squadre del campionato di Serie B, un club che si candida ad essere grande nella prossima stagione è sicuramente il Benevento, una squadra forte e con l’obiettivo di provare ad ottenere la promozione in massima categoria, il Venezia ha invece usufruito del ripescaggio ed adesso punta a disputare un campionato tranquillo. Nel frattempo ...

ZeroZeroZero - la serie dal libro di Roberto Saviano in anteprima al Festival di Venezia : ZeroZeroZero, la serie Sky Studios diretta da Stefano Sollima e tratta dall’omonimo libro di Roberto Saviano, sarà in anteprima mondiale come Evento Speciale fuori concorso alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Due episodi della serie – una produzione Cattleya (parte di ITV Studios) e Bartlebyfilm per Sky Studios, CANAL+ e Amazon – verranno presentati il 5 settembre nella Sala Grande del ...

Banksy a Venezia - archiviata l’accusa di imbrattamento - la Procura : “È arte” : Il pm Federica Baccaglini della Procura di Venezia ha chiesto l'archiviazione per Banksy, il più famosto street artist al mondo che a maggio scorso scelse Venezia come palcoscenico per il suo murale ritraente un piccolo profugo con una torcia in mano. L'esposto della Soprintendenza aveva causato l'apertura di un fascicolo contro ignoti.Continua a leggere

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Venezia : Noale - estorce denaro via social - 35enne denunciato dai carabinieri (2) : (AdnKronos) - Il rapporto a distanza prosegue quindi sulla chat privata di Whatsapp, essendosi i due scambiati il numero telefonico. Lo scambio di messaggi va ben oltre il normale decoro e il malcapitato viene indotto con lusinghe a sfondo sessuale a postare fotografie dal contenuto sempre più espli

Venezia : Noale - estorce denaro via social - 35enne denunciato dai carabinieri : Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Noale hanno svelato e posto fine ad un ricatto, che durava da alcuni mesi, ai danni di un uomo di Salzano, (Ve), denunciando un residente nel milanese, che aveva posto ai suoi danni una vera e propria estorsione. L’attività d’indagine, in