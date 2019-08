Vela | Coppa del Mondo Enoshima 2020 | Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò in terza posizione

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Si è conclusa la prima giornata della tappa inaugurale delladel, appuntamento di primo piano per il calendario velistico internazionale in corso di svolgimento (e non è una novità nel recente passato) nelle acque giapponesi di, sede delle gare olimpiche a Tokyo. Le condizioni ottimali del campo di regata hanno permesso il regolare svolgimento delle prove previste dal programma. La spedizione italiana guidata dal direttore tecnico Michele Marchesini si presenta con un contingente ridotto e non schiera nessun equipaggio nelle classi RS:X maschile e femminile, Laser Standard, Finn e 49er a causa delle esigenze del calendario. La nota più lieta della prima giornata in chiave italiana è il terzo posto dinell’unica regata disputata dai 470 maschili, vinta dai neozelandesi Paul Snow-Hansen e Daniel Willcox davanti ai ...

