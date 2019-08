Va a trovare il figlio in carcere | beccata con tre telefonini negli slip

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 27 agosto 2019) Ignazio Riccio A fare scattare l’allarme è stato il nuovo metal detector installato all’interno del penitenziario del Salernitano Aveva utilizzato uno stratagemma pensando di farla franca, ma non è riuscita nel suo intento. Una donna, che si è recata neldi Fuorni, in provincia di Salerno, in visita aldetenuto, ha provato a far entrare in cella tree due cavetti Usb. La madre del recluso aveva nascosto gli oggettie si apprestava a passare i controlli di routine. A fare scattare l’allarme è stato il nuovo metal detector installato all’interno del penitenziario del Salernitano. A quel punto la donna è stata perquisita e le agenti della polizia penitenziaria hanno trovatodella madre del detenuto ie i cavetti Usb. Il materiale è stato sequestrato e l’autrice dell’atto illecito denunciata. Pochi mesi fa, a Napoli, una ...

KamasDg : RT @gerberamente: Dunque, una che pensa a mia mamma... Una che lavora... Una che segue le peripezie di mio figlio e dato che ci siamo, una… - gerberamente : Dunque, una che pensa a mia mamma... Una che lavora... Una che segue le peripezie di mio figlio e dato che ci siamo… - OriellaF : Ora io lo so che #Amazon tratta male i dipendenti, le piccole imprese muoiono, non c’è concorrenza ecc ecc, l’ho de… -