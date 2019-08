Usa | ruba un’auto della polizia e si schianta contro un furgone | muoiono due bambini

Una Vita - spoiler : i Palacios vengono derubati a caUsa di Antonito : Nelle prossime puntate italiane dello sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, alcuni protagonisti faranno i conti con un bruttissimo avvenimento. Sarà ancora una volta il testardo Antonito Palacios a causare dei problemi ai suoi familiari. Tutto avrà inizio quando il giovane rampollo, approfittando del suo lieve infortunio, rimarrà a casa giorno e notte per costruire uno strumento utile per pulire i vetri ...

Box office Usa 18 agosto : Good Boys ruba il primo posto a Hobbs & Shaw : Box office 18 agosto USA e Italia: i film più visti al cinema Box office USA 18 agosto in testa arriva Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi I film più visti al Box office 18 agosto negli USA. A scalzare la prima posizione di Hobbs & Shaw ci pensa un film “fratello” della stessa Universal, una comedy “R-rated” dal titolo Good Boys – Quei Cattivi Ragazzi che al debutto ha totalizzato ben 21 milioni di ...

Ruba zaino con scUsa gomma forata : un fermo : Roma – Sono ancora in corso, da parte degli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, le indagini volte ad individuare l’uomo che, insieme al soggetto arrestato, nei giorni scorsi ha messo a segno un furto, di ingente valore, in piazza Adriana. Vittima un turista che, con la sua famiglia a bordo di un auto, stava dirigendosi in via Crescenzio. L’uomo, ad un certo punto accorgendosi di aver forato la ruota ...

Controlli a RagUsa e Vittoria : 3 denunce e un'auto rubata : Tre denunciati per guida in stato di ebbrezza, rinvenuta un’auto e 500 kg di uva rubati. E’ il bilancio della Polizia Stradale di Ragusa e Vittoria.

Aveva rubato auto con a bordo tre bimbi! Ladro ucciso a calci e pugni dalla folla negli Usa : Ruba un'auto con a bordo tre bimbi ma viene fermato dalla folla inferocita che lo uccide a calci e pugni: drammatica storia di "giustizia fai da te" quella che arriva dagli Stati Uniti d'America. Come raccontano i media locali la vittima, Eric Hood (54 anni) è morto in ospedale a causa delle ferite riportate dopo un brutale pestaggio avvenuto in strada, a Philadelphia.\\Questa la dinamica raccontata dai media locali: Hood individua un'auto ferma ...

Carola - presunta foto segnaletica 'rubata' diffUsa da utente italiano su social russo : Da alcuni giorni sta circolando sul web una foto segnaletica di Carola Rackete, la capitana dell'imbarcazione olandese della Sea Watch International. Tale foto è stata recentemente ripresa da diversi siti web e testate giornalistiche e, inoltre, è stata ampiamente diffusa nei social network come Facebook e Twitter. Stando a quanto riportato da un articolo pubblicato su Wired, secondo alcuni tale foto potrebbe essere anche un falso e, comunque ...