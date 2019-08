US Open – Lorenzo Sonego asfalta il francese Granollers | l’azzurro stacca il pass per il

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Grande prova di forza del tennista italiano, che non lascia scampo al proprio avversario superandolo in tre setè il secondo italiano a qualificarsi per il secondo turno degli US, raggiungendo il connazionale Paolo Lorenzi. Il tennista numero 49 del ranking ATP non lascia scampo andolo in tre set con il punteggio di 6-3, 6-4, 6-4 dopo due ore e 23 minuti di gioco. Una prova di forza bella e buona quella di, sempre cinico e determinato a non lasciare spazio al proprio avversario, costretto ad arrendersi per manifesta inferiorità. Nel prossimo turno l’azzurro attende il vincitore del match tra Andujar ed Edmund, in programma nella serata italiana.L'articolo USil, l’azzurroilper il turno successivo SPORTFAIR.

