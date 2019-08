US Open – Delusione Muguruza | la spagnola ribaltata dalla Riske | l’americana vola al

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) La tennistavince il primo set per poi cedere di schianto alla propria avversaria americana, che si qualifica per il secondo turno Esordio negativo per Garbineagli US, ultimo slam stagionale in corso di svolgimento sul cemento di New York. Laesce di scena al cospetto di Allison, abile a ribaltare il risultato dopo essere passata in svantaggio. La statunitense perde nettamente il primo set, per poi chiudere con il punteggio di 2-6, 6-1, 6-3 dopo due ore di partita. Nel prossimo turno lase la vedrà con Jelena Ostapenko, che ha battuto la serba Krunic in due set.L'articolo US, la: l’americanaal secondo turno SPORTFAIR.

zazoomblog : US Open – Delusione Fognini l’azzurro esce al primo turno contro Opelka: l’americano si impone in 4 set -… - yvesthepinks : OGGI MI SONO SVEGLIATO MALE MI DA FASTIDIO PURE SCENDERE LE SCALEEE DA SEMPRE LA DELUSIONE È MIA RIVALE MA OGGI HO… - gallian_c : RT @Eurosport_IT: Cinque vittorie agli US Open ma l'ultima 11 anni fa: dove potrà arrivare Roger Federer dopo la delusione di Wimbledon? ??… -