US Open 2019 - Fabio Fognini : “Perdere fa sempre male - sapevo sarebbe stato un match difficile. La caviglia fa sempre male” : Si conclude prematuramente il cammino di Fabio Fognini agli US Open 2019. Il n.11 del ranking mondiale si è trovato di fronte al primo turno lo statunitense Reilly Opelka, uno specialista del cemento che punta soprattutto sulla potenza proprio servizio, e si è arreso con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 6-3. Nonostante un tentativo di rimonta nel terzo parziale, il giocatore di punta del movimento azzurro ha faticato ad esprimere il proprio gioco ...

VIDEO Lorenzi-Svajda - US Open 2019 : rimonta del veterano azzurro che accede al secondo turno : L’unica soddisfazione azzurra della prima giornata degli US Open 2019 arriva grazie al successo di Paolo Lorenzi. Il veterano della spedizione italiana, entrato nel tabellone principale grazie alla rinuncia di Kevin Anderson, ha avuto la meglio sul giovanissimo statunitense Zachary Svajda imponendosi in rimonta con il punteggio di 3-6 6-7 6-4 7-6 6-2. Il 38enne azzurro ha dimostrato il solito carattere di ferro approfittando anche delle ...

US Open 2019 : il solito Fognini “americano”. Jannik Sinner - buon debutto in società : Quattro sconfitte, una vittoria: questo il bilancio della notte italiana agli US Open, che vede anche sparire l’esiguo contingente femminile (alias Camila Giorgi) dal tabellone. L’eliminazione che fa più rumore, ma che non giunge inaspettata, è quella di Fabio Fognini. Il numero 1 d’Italia non si è presentato nella miglior forma possibile a Flushing Meadows, è riuscito ad allungare il match con il gigante Reilly Opelka al ...

VIDEO Fognini-Opelka - US Open 2019 : il ligure eliminato al primo turno dallo statunitense : Subito una delusione non indifferente per la spedizione italiana nella prima giornata degli US Open 2019. Il n.11 del ranking mondiale Fabio Fognini è stato sconfitto in quattro set dallo statunitense Reilly Opelka (n,.42) con il punteggio di 6-3 6-4 6-7 6-3 ed è stato quindi costretto ad abbandonare ben prima del previsto il tabellone maschile. Il ligure ha sbagliato troppo di fronte al temibile americano trovando una reazione d’orgoglio ...

VIDEO Giorgi-Sakkari - US Open 2019 : sconfitta senza storia per l’unica italiana in tabellone : Dura meno di un’ora il cammino di Camila Giorgi agli US Open 2019. L’unica italiana presente nel tabellone femminile, reduce dalla finale persa nel torneo WTA andato in scena nel Bronx nei giorni scorsi, è stata letteralmente spazzata via dalla greca Maria Sakkari, numero 30 del tabellone, con il punteggio di 6-1 6-0. La marchigiana non è mai riuscita ad entrare in partita aggiudicandosi un unico game nei 56 minuti di durata ...

VIDEO Sinner-Wawrinka - US Open 2019 : highlights e sintesi di una partita alla pari : Si conclude al primo turno l’esordio di Jannik Sinner allo US Open 2019. La giovane promessa del tennis italiano si è arreso con il risultato di 3-6 6-7 6-4 3-6 di fronte allo svizzero Stan Wawrinka (n.24 del ranking ATP) al termine di un incontro equilibrato, nel quale l’altoatesino ha dimostrato di poter competere alla pari contro un avversario di primo piano del panorama internazionale. L’esperienza raccolta sarà sicuramente ...

US Open 2019 : Barty e Pliskova faticano ma passano - Serena Williams domina con Sharapova. Camila Giorgi saluta il torneo : Prima giornata del torneo femminile che, agli US Open, scorre senza grandi scossoni. Più d’una protagonista rischia qualcosa, ma alla fine le teste di serie cadute sono solo due, pur se una di loro è ex vincitrice del torneo. La prima a rischiare davvero nel corso della giornata è Ashleigh Barty: l’australiana, numero 2 del mondo, ci mette un set per cominciare a giocare davvero ed eliminare la kazaka Zarina Diyas. Qualche problema, ...

US Open 2019 : più difficile del previsto l’esordio di Roger Federer che cede un set a Sumit Nagal : Roger Federer è dovuto rimanere in campo quasi due ore e mezza per aver ragione dell’indiano Sumit Nagal, proveniente dalle qualificazioni ed esordiente in un torneo del Grande Slam: 4-6 6-1 6-2 6-4 il punteggio a favore dello svizzero nel primo turno del singolare maschile degli US Open 2019. Federer brekka subito il suo avversario nel secondo game del primo set, sembra tutto facile e invece riperde subito la battuta e la cede nuovamente nel ...

US Open 2019 - i risultati del tabellone maschile (26 agosto) : Roger Federer perde un set - avanti Novak Djokovic. Paolo Lorenzi vince in rimonta : Nella notte italiana sono stati completati gli incontri della prima giornata degli US Open di tennis: per il torneo maschile è andato in scena il primo turno della parte alta del tabellone. Comoda vittoria in tre set per il serbo Novak Djokovic, numero 1, contro lo spagnolo Roberto Carballes Baena, sconfitto per 6-4 6-1 6-4. perde invece per strada un set il numero 3, lo svizzero Roger Federer, contro il qualificato indiano Sumit Nagal, prima di ...

US Open 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (27 agosto). Orari - programma - tv e streaming : Seconda giornata agli US Open 2019. Nell’ultimo Slam dell’anno si completano i match del primo turno e saranno quattro gli italiani in campo in questo martedì 27 Agosto. Grande attesa soprattutto per Matteo Berrettini, che avrà un esordio complicato contro il francese Richard Gasquet, semifinalista nel Masters 1000 di Cincinnati. Il romano ha come obiettivo quello di provare a raggiungere la seconda settimana come a Wimbledon, quando ...

US Open 2019 oggi in tv (27 agosto) : programma - ordine di gioco - orari e streaming : Con la seconda giornata degli US Open 2019 entrano in scena la parte alta del tabellone femminile e quella bassa del maschile per quel che concerne i primi turni. Dopo il trionfo del 2018, torna in scena la giapponese Naomi Osaka, e lo fa da numero 1 del mondo nell’affrontare la russa Anna Blinkova nel match che apre il programma sull’Arthur Ashe Stadium. A seguire, Thomas Fabbiano cerca un difficilissimo ribaltone contro il ...

Tennis - US Open 2019 : Jannik Sinner lotta come un leone ma cede in quattro set a Wawrinka nel primo turno : lotta come un leone ma deve cedere Jannik Sinner (n.137 del mondo). Il 18enne altoatesino, per la prima volta nel tabellone principale di un torneo del Grande Slam, è stato sconfitto nel primo turno dello US Open 2019 dallo svizzero (n.24 del ranking) Stan Wawrinka per 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3. Una prestazione di alto profilo di Jannik che ha giocato praticamente alla pari contro il suo ben più esperto e titolato avversario. Un’esperienza, ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 3-6 US Open 2019 in DIRETTA : Stan al secondo turno - ma che fatica con l’azzurro! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 04.16 Grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 04.15 Dopo quasi tre ore di gioco, Stan Wawrinka batte Jannik Sinner 6-3 7-6 4-6 6-3 al termine di un match in cui, se l’italiano avesse avuto un po’ di esperienza in più, lo svizzero avrebbe perso. Il 3 volte campione Slam non è più quello di un tempo e sembrava a tratti impassibile ed immobile, anche dal punto di vista fisico. ...

LIVE Sinner-Wawrinka 3-6 6-7 6-4 3-4 US Open 2019 in DIRETTA : equilibrio nel quarto set! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Questa volta la difesa è lunga. AD-40 DIRITTO ALL’INCROCIO DELLE RIGHE! 40-40 SINNER SENZA PAURA! SPINGE ANCORA! 30-40 Con coraggio, Sinner, annulla la prima. 15-40 Diritto micidiale e due palle break. 0-30 Contro-bordata lungolinea fuori di poco: Wawrinka attacca. 0-15 Doppio fallo per Sinner. 3-4 Ed ecco il 13esimo ace. AD-40 Ancora un’ottima prima. 40-40 Gran servizio di ...