Uno show di Rihanna su Amazon Prime | presenterà il primo singolo dal nuovo album?

Inter - l’esordio è Uno show : Lecce annientato con la ‘sagra delle prodezze’ - segna anche Lukaku [FOTO] : Inter-Lecce, LIVE – Grande attesa per il debutto dell’Inter di Conte. In un San Siro strapieno i nerazzurri sfidano il neopromosso Lecce di Liverani. Inter che si è mossa molto sul mercato e non ha ancora chiuso la sua campagna acquisti. Sono arrivati Godin, Sensi, Barella, Agoume, Lazaro e Lukaku. La ciliegina sulla torta è proprio l’attaccante belga, fiore all’occhiello del mercato estivo nerazzurro. ...

Fiorentina - Commisso show : “Dei 20 presidenti in Italia - nessUno come me. Gli juventini mi criticheranno…” : “Dei venti presidenti che ci sono in Serie A in Italia non c’è nessuno come me. A me piace il sistema che se vai bene, vai avanti, se vai male, vai giù. So che mi criticheranno, specialmente gli juventini, ma non è ‘buono’ per il calcio Italiano, che una squadra vinca sempre“. Lo ha detto il presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, in un’intervista che domani sarà pubblicata dal ...

TIM Party regala fino a 30 giorni di “Musica senza limiti” e Uno sconto per lo show “Giudizio Universale” : TIM Party regala fino a 7 giorni di "Musica senza limiti" e uno sconto del 25% per lo show "Giudizio Universale". Per scoprirne di più leggete l'articolo! L'articolo TIM Party regala fino a 30 giorni di “Musica senza limiti” e uno sconto per lo show “Giudizio Universale” proviene da TuttoAndroid.

Gli Skunk Anansie e Paul Weller duettano a sorpresa durante Uno show di Londra (video) : Gli Skunk Anansie e Paul Weller hanno duettato a sorpresa sul palco dell'O2 Academy di Brixton, a Londra, durante lo show della band di Skin di sabato 17 agosto. La testimonianza arriva dalla stessa cantante, che in un post su Instagram ha caricato una foto e ha commentato: Stanotte ho cantato una delle mie canzoni preferite in assoluto con uno dei miei eroi, l'incredibile Paul Weller. Onestamente ero piuttosto stordita ma ho amato ogni ...

Non si allena per infortunio ma partecipa ad Uno show televisivo : Adil Rami licenziato dal Marsiglia : Adil Rami licenziato dal Marsiglia: il giocatore non si allenava per infortunio, ma ha partecipato ad uno show televisivo. La vicenda ha mandato il club su tutte le furie Adil Rami è ufficialmente senza squadra. Il calciatore francese, che aveva ancora due anni di contratto con l’Olympique Marsiglia, è stato… licenziato! Il motivo è singolare. Secondo quanto riporta l’Equipe, il calciatore francese avrebbe saltato gli ...

Hockey ghiaccio : le convocate della Nazionale femminile. RadUno e amichevole con Minnesota Showcase Hockey : Nazionale femminile di Hockey su ghiaccio che è in Raduno dal 5 agosto fino al 10: azzurre a Corvara, dove il prossimo 9 agosto affronteranno un’amichevole contro una selezione Under 19 del Minnesota Showcase Hockey. Queste le convocate dell’Italia: Portieri Carlotta Regine (05-01-2004/Torino Bulls – IHLW) (Real Torino HC) Elisa Biondi (30-08-1999/Alleghe Hockey Girls – IHLW) (Real Torino HC) Daniela Klotz (26-05-1995/Eagles Alto Adige – ...

Teo Teocoli choc - mistero e tanta paura per la sua salute - costretto a annullare Uno show - ecco cosa dice il suo staff : Tensione e paura nello staff di Teo Teocoli per le condizioni di salute del famosissimo show man. Il comico è stato costretto a annullare lo spettacolo che si doveva svolgere il prossimo 6 agosto all’Arena Grande del Castello di Santa Severa. Lo staff del famoso showman ha reso noto che lo spettacolo è annullato perché Teo Tecoli ha problemi non meglio specificati di salute. Teo Teocoli è pugliese è nato a Taranto il 25 febbraio del ...

Aperol Happy Together Live - su Sky Uno (e TV8) Uno show musicale unico : Parola chiave: condivisione. Obiettivo: creare sul palco uno spettacolo musicale unico nel suo genere. Aperol Happy Together Live è un grande show che accende il cuore pulsante di Venezia, Piazza San Marco, ospitando sul palco le performance di Max Gazzè, Francesca Michielin e Måneskin, e che arriva su Sky (e in chiaro anche su TV8) venerdì 26 luglio. Nel...

Ufficiale la data di uscita del nuovo album dei Blink 182 - l’annuncio durante Uno show americano : Mark Hoppus, bassista e voce della band, ha rotto il silenzio: il nuovo album dei Blink 182 arriverà il 20 settembre. L'annuncio è arrivato durante una performance per lo show televisivo Good Morning America, quando la conduttrice ha interrogato il frontman sul nuovo disco, l'ottava prova in studio dopo California (2016). Mark Hoppus, senza indugi, ha affermato: "Nuova musica... il 20 settembre è la data di pubblicazione del nuovo album". I ...

La serie Netflix di The Witcher sarà Uno show per adulti con molti mostri : Lauren Hissrich, showrunner della serie TV per Netflix The Witcher, ha recentemente fornito durante un'intervista alcuni nuovi dettagli riguardanti la serie con protagonista Henry Cavill nei panni di Geralt.Per chi non conosce né il videogioco e né i libri da cui è ispirata la serie TV, Hissrich dichiara che lo spettacolo sarà maturo, per adulti, e dovremo aspettarci quindi sesso e violenza. "Ho potuto guardare le scene giornalmente e ai miei ...

Chiara Ferragni come Heidi Klum : giudice in Uno show di Amazon : La #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara FerragniLa #10yearchallenge di Chiara Ferragni«Imprenditrice digitale», influencer tra le più note e, oggi, anche ...

Terrazze Teatro Festival : Arriva BAU - soccorso cinofilo dopo gli show di Enzo Salvi e i CentoUno : Una kermesse dalla parte degli animali. Le Terrazze Teatro Festival, l’evento estivo al Palazzo dei Congressi e diretto da Achille

La vita in diretta : Beppe Convertini si candida per Uno show di Rai1 : Beppe Convertini svela cosa gli piacerebbe fare su Rai1 dopo La vita in diretta Estate Da circa un mese è alla guida della versione estiva de La vita in diretta con Lisa Marzoli ma, come si legge in un’intervista pubblicata nell’ultimo numero del settimanale TvMia, Beppe Convertini ha un sogno nel cassetto, che gli piacerebbe realizzare magari dopo la fine della sua esperienza come conduttore de La vita in diretta Estate: partecipare ...

Stefano De Martino condurrà Uno show serale di Rai2 al posto di Amadeus : Stefano De Martino condurrà uno show serale di Rai2 al posto di Amadeus: il compagno di Belen sempre più volto simbolo della seconda rete del servizio pubblico Stefano De Martino sta diventando l’uomo simbolo della cosiddetta Rai del cambiamento. In particolare della seconda rete del servizio pubblico. Oggi sono stati svelati i Palinsesti della stagione […] L'articolo Stefano De Martino condurrà uno show serale di Rai2 al posto di ...