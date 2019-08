UNA VITA | anticipazioni puntata di mercoledì 28 e giovedì 29 agosto 2019

UNA VITA Anticipazioni Spagnole : un traditore in casa Valverde : Presto faremo la conoscenza di Javier, un giovane assunto a casa Valverde per aiutare Arturo. Ma il ragazzo non è chi dice di essere...

UNA VITA anticipazioni - Blanca torna insieme a Samuel : il piano : anticipazioni Una Vita: Blanca torna a vivere insieme a Samuel Blanca torna insieme a Samuel, nelle prossime puntate di Una Vita. Ma ovviamente si tratta di un piano messo in atto dalla giovane Dicenta e Diego. I due sono disposti a tutto pur di ritrovare il piccolo Moises. A rapire il neonato, questa volta, ci […] L'articolo Una Vita anticipazioni, Blanca torna insieme a Samuel: il piano proviene da Gossip e Tv.

UNA VITA - trame fino all’8 settembre : Moises si ammala a causa di Samuel : I prossimi episodi della telenovela iberica Una Vita si preannunciano entusiasmanti, ma soprattutto ricchi di colpi di scena. Nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la prossima settimana, Blanca Dicenta e Diego Alday si vedranno costretti a rimandare la loro fuga ancora una volta a causa di Samuel. Quest’ultimo, per impedire ai due adulteri di rifarsi una nuova Vita altrove, sequestrerà il nipote Moises, mettendo la ...

UNA VITA Anticipazioni 27 agosto 2019 : Ursula finisce in manicomio. Ecco chi l'ha deciso... : Un inatteso ritorno dal passato sconvolgerà la Vita della Dark Lady d'Acacias. Scopriamo chi è l'uomo che la inchioderà...

L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in UNA serie tv sulla vita delle first ladies degli Stati Uniti : L’attrice Viola Davis interpreterà Michelle Obama in una serie tv chiamata first ladies che andrà in onda sul canale televisivo statunitense Showtime. Davis, che sarà anche produttrice esecutiva della serie insieme al marito Julius Tenno, ha 54 anni e nel 2017 ha

Anticipazioni UNA VITA del 27 agosto : Flora supplica Felipe di assumere la difesa di Peña : La telenovela Una Vita tornerà regolarmente in onda su Canale 5 oggi 27 agosto a partire dalle ore 14:10, appena dopo la soap Beautiful. L'appuntamento odierno sarà caratterizzato dalla disperazione di Peña che, dal carcere, penserà di non avere via d'uscita ed essere destinato alla pena di morte per l'omicidio di Naraka Singk. Flora correrà in suo soccorso, pensando ad una strategia per eVitare che possa accadere il peggio. Si parlerà, inoltre, ...

UNA VITA - anticipazioni e trame puntate dal 2 al 7 settembre 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 2 a sabato 7 settembre 2019: Riera si mette in contatto con Diego e Blanca e li informa di aver scoperto qualcosa su Muñiz, il criminale che ha assaltato la carrozza sulla quale, settimane prima, stavano fuggendo da Acacias. Arturo sta per entrare in sala operatoria, ma prima di farlo dichiara il suo amore a Silvia. È la vigilia del processo di Peña e Flora si mostra preoccupata; ...

UNA VITA - anticipazioni spagnole : Mauro aiuta Felipe a ritrovare la fidanzata : Torna l'appuntamento con le vicende di Una Vita, lo sceneggiato nato dalla penna di Aurora Guerra, campione di ascolti delle reti Mediaset. Nelle puntate spagnole trasmesse dal 26 al 30 agosto su La 1 Mauro San Emeterio deciderà di aiutare Felipe Alvarez Hermoso a ritrovare la fidanzata (Marcia), scomparsa misteriosamente prima dell'agape. Ramon Palacios, invece, scoprirà i dissidi sorti tra Carmen e Lolita. Una Vita: Carmen non è incinta Le ...

UNA VITA spoiler 27 e 28 agosto : Ursula ripudiata da suo padre : I prossimi due appuntamenti di Una Vita, quelli di martedì 27 e mercoledì 28 agosto, saranno incentrati principalmente su Ursula. La perfida Dicenta, ormai, avrà le ore contate. Dopo aver disseminato tanto odio e tanta zizania nel suo quartiere, si troverà costretta a fare i conti con tutte le malefatte di cui si è resa protagonista in passato. La donna, infatti, si troverà ad affrontare l'ostilità di tutte le persone che la circondano. A ...

UNA VITA anticipazioni : arriva padre TELMO MARTINEZ - nuovo protagonista : Per i telespettatori italiani di Una Vita è quasi arrivato il momento di conoscere padre TELMO MARTINEZ (Dani Tatay), ossia il protagonista della quarta stagione della telenovela ambientata ad Acacias. Scopriamo insieme in quale maniera verrà introdotto l’uomo nelle storie… Una Vita, trame: Lucia Alvarado, la cugina di Celia Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che TELMO avrà parecchio a che fare con Lucia Alvarado (Alba ...

UNA VITA - anticipazioni : Ursula viene rinchiusa in manicomio : Ursula - Una Vita Con il ritorno di Beautiful e de Il Segreto, le soap di Canale 5 riprenderanno la loro regolare programmazione e le puntate di Una Vita, come di consueto, verranno trasmesse dalle 14.10 alle 14.45 circa. La protagonista assoluta delle storie ambientate ad Acacias sarà ancora una volta la perfida Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) che, grazie ad un piano mosso abilmente da Samuel (Juan Gareda), Blanca (Elena Gonzalez) e Diego ...

UNA VITA anticipazioni spagnole - Mauro : nuova guerra contro Ursula : anticipazioni spagnole Una Vita: la fidanzata di Felipe scompare, Mauro aiuto l’amico nelle indagini nuova guerra tra Mauro e Ursula, quella che viene annunciata nelle anticipazioni spagnole di Una Vita. L’amato ispettore torna ad Acacias 38, pronto ad aiutare il suo amico Felipe. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade proprio quando la fidanzata dell’avvocato scompare […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole, ...

UNA VITA spoiler iberici : Mauro pensa che Genoveva sia coinvolta nella scomparsa di Marcia : Continua ad appassionare il pubblico la soap opera iberica Una Vita nata da un'idea di Aurora Guerra. Nelle puntate in onda in Spagna questa settimana, l'ispettore Mauro San Emeterio e Felipe Alvarez Hermoso uniranno le loro forze per scoprire che fine ha fatto Marcia. Il vedovo di Teresa e l'avvocato, dopo aver raccolto una serie di indizi, comprenderanno che la domestica non è sparita di sua volontà da Acacias 38. Ebbene sì, il padre adottivo ...