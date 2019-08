“Una prostituta lo droga tutto il giorno” | dichiarazioni shock della moglie di Caniggia!

Fonte : sportfair

(Di martedì 27 agosto 2019) Caniggia accusato dalladirsi insieme alla nuova compagna: l’ex stella dell’Atalanta le risponde con un duro comunicato Nei giorni scorsi, Mariana Nanis,di Claudio Caniggia, ha attaccato l’ex calciatore argentino con parole di fuoco alla trasmissione TV Confrontados: “io non sono separata da mio marito, non mi sono divorziata né niente. Mio marito sta con una, una tossica che lo tienetoil giorno. Finiranno tutti in carcere”. Parole dure, in grado di macchiare l’immagine dell’ex calciatore dell’Atalanta. Claudio Caniggia ha deciso di replicare con un duro comunicato apparso sui social: “questo è un momento doloroso. Per me e per i miei figli. E voglio pensare che anche per la loro madre questo tipo di esposizione mediatica e di vergogna che sta promuovendo non sia piacevole. La mia vita è sempre stata ...

Sport_Mediaset : #Caniggia, la moglie: 'Sta con una prostituta, lo tiene drogato tutto il giorno'. > - SkyTG24 : Morte dello chef Andrea Zamperoni, arrestata una prostituta a New York - sputnik_italia : Una prostituta accusata della morte dello chef italiano a New York -