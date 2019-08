Ultime Notizie Roma del 27-08-2019 ore 16 | 10

Fonte : romadailynews

(Di martedì 27 agosto 2019)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione che apre la luce in studio PD e Movimento 5 Stelle scambio di accuse tra i due partiti dopo la cancellazione del vertice di questa mattina che è stato per le 11 l’accordo di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell’Interno il vicepremier dicono dal Partito Democratico e Movimento 5 Stelle smentisce Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il MoVimento 5 Stelle prima per noi vengono i temi dicono il pentastellato intanto Zingaretti è rinviato a domani la direzione del PD ma ha convocato per le 4 di questo pomeriggio al Nazareno la cabina di regia dei democratici per assumere alle decisioni conseguenti sulla crisi di governo anche a seguito della cancellazione da parte della Presidenza del Consiglio dell’incontro Previsto questa ...

