Ultimatum del Pd al M5s | decidete entro le 16 cosa fare

Fonte : agi

(Di martedì 27 agosto 2019) Secondo quanto si apprende da fonti Pd, il Nazareno avrebbe posto le ore 16 come scadenza per avere una risposta da M5s sulla prosecuzione o meno del confronto per la formazione del governo. Questo perché per quell'ora e' convocata la cabina di regia del Partito democratico, che dovrà stabilire se e come continuare gli incontri coi pentastellati, dopo l'annullamento del vertice tra le due delegazioni, inizialmente previsto a Palazzo Chigi per le 11.

serracchiani : Siamo al tavolo con M5S da tre giorni per parlare di salari, ambiente, ripresa dell'economia, diritti. Dall'altra p… - marcofurfaro : Da giorni (e notti) il @pdnetwork chiede di discutere di ambiente, istruzione garantita, un piano per il lavoro. Pr… - F_Boccia : Con gli ultimatum non si va lontano. Il @pdnetwork ha messo al centro solo temi, priorità del Paese e crescita. Que… -