Uefa | Cantona è il vincitore del President’s Award | premiazione il 29 agosto

Fonte : calcioweb.eu

E' Ericildell'President's. La leggenda del Manchester United sarà premiata dal numero uno del calcio europeo Aleksander Ceferin in occasione dei sorteggi di Champions League in programma giovedì 29a Montecarlo. Il 53enne francese succede a Francesco Totti e David Beckham, vincitori del premio rispettivamente nel 2017 e 2018. Con la maglia dei Red Devilsha giocato 143 partite segnando 64 reti ed è stato il grande protagonista del successo in Premier League del 1993.

