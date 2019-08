Turismo | la guida si fa ‘impresa’ | +9% in un anno in Italia

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 27 agosto 2019) Milano, 27 ago. (AdnKronos) – Sempre più guide turistiche in, che crescono facendosi piccole medie imprese di successo. In tutto, in, sono 1.050 le attività degli operatori che si sono messi in proorio, e sono cresciute del 9% in une del 42% in cinque anni, con 1.509 addetti, considerando i dipendenti. Solo in Lombardia, secondo l’elaborazione della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi su dati registro imprese 2019, sono 56 le imprese, raddoppiate in cinque anni, complici anche i social network e la facilità di creare nuovi eventi e visite ad hoc. Roma è la regina delle nuove imprese turistiche: sono 137, +14% in cinque anni con 166 addetti. Napoli conta 80 imprese, Firenze 73 (+161% in cinque anni con 148 addetti). Seguono Sassari, Venezia e Palermo. Milano ha 24 attività, +20% in une +100% in cinque anni con 33 addetti. è forte ...

