Trump tifa per Giuseppi Conte | Spero che rimanga premier

Anche Donald Trump via Twitter tifa per "Giuseppi Conte" premier : Si mette bene per “Giuseppi Conte”. Donald Trump twitta di buon mattino dagli Usa a sostegno del presidente del Consiglio italiano, storpiandone il nome di battesimo, ma affermando che “ha rappresentato alla grande l’Italia al G7. Ama molto il suo Paese e lavora bene con gli Stati Uniti.”. Trump definisce Conte “un uomo di grande talento che auspicabilmente rimarrà primo ministro”.Diversi leader ...

Clamoroso. Il padre dei sovranisti mondiali, Donald Trump, con un tweet elogia Giuseppe Conte e spera che resti a Palazzo Chigi nel ruolo di presidente del Consiglio. Dal numero uno della Casa Bianca arriva pertanto uno Schiaffo inatteso e doloroso al leader dei sovranisti, Matteo Salvini

Usa e Cina guardano con interessi contrapposti a ciò che può accadere in Italia dopo la crisi del governo Conte. Trump alza il tiro su Huawei e avverte Pd-M5s, Xi spera non si vada al voto

Usa - a Portland la più grande dimostrazione di estrema destra nell’era Trump : scontri con gli antifascisti e 13 arresti : Cinquecento manifestanti di estrema destra da una parte, centinaia di manifestanti antifascisti dall’altra, tredici arresti, sei persone ferite negli scontri con la polizia e tra gli attivisti delle due diverse fazioni. Oltre al sequestro di manganelli, scudi artigianali e spray repellenti. È il bilancio della manifestazione che sabato 17 agosto ha avuto luogo a Portland, roccaforte progressista sulla costa occidentale degli Stati Uniti, ...

Usa - Trump vuole classificare gli Antifa come un'organizzazione terrorista : I rapporti tra Donald Trump e il mondo dell'estrema sinistra sono notoriamente ostili e, ultimamente, potrebbero essere ancora più critici. Difatti, nelle ultime ore sta facendo discutere un tweet del presidente statunitense contro il movimento degli 'Antifa'. Stando a quanto riportato da un articolo del Giornale, Trump ha sostenuto di essere pronto a classificare come 'terroristi' i membri del gruppo Antifascista, da lui considerati come ...