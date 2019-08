Trump | Conte uomo di talento | spero rimanga premier

Conte - orgoglioso riconoscimento Trump : 21.45 Il tweet del presidente Usa Trump, a quanto si apprende, è stato accolto con apprezzamento dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. A rendere particolarmente "orgoglioso" il premier è stato il riconoscimento di aver agito sempre con la massima determinazione nel difendere l'interesse nazionale, pur essendo leale nei confronti di tutti i partner. riconoscimento ribadito solo qualche giorno fa anche dal Presidente del Consiglio ...

Trump su Twitter con refuso : «Spero che Giuseppi Conte resti premier». E lui : «Orgoglioso» : Donald Trump loda su Twitter «l'altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte». «Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama il suo...

Crisi di governo - Trump lancia un endorsement a Conte : “Spero che resti premier”. Ma all’inizio sbaglia nome : “Spero che Conte resti premier“. Così, con uno dei suoi consueti tweet, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato il suo endorsement al presidente del Consiglio dei Ministri italiano. Il tycoon americano nel cinguettio ha lodato “l’altamente rispettato primo ministro della repubblica italiana, Giuseppi Conte”, sbagliando inizialmente il nome. Starting to look good for the highly respected Prime ...

Trump : spero Conte resti primo ministro : 17.27 Il presidente Usa Trump fa il tifo per Giuseppe Conte. "Le cose sembrano andare bene per il primo ministro della Repubblica italiana, altamente rispettato", scrive su Twitter. "Ha rappresentato l'Italia in modo energico al G7. Ama il suo Paese grandemente e lavora bene con gli Usa. Un uomo molto talentuoso che spero resti primo ministro", aggiunge Trump.

