Traffico Roma del 27-08-2019 ore 09 | 00

(Di martedì 27 agosto 2019) sul gra, IN CARREGGITA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO RALLENTAMENTI E CODE DALLA DIRAMAZIONE DISUD ALL’ARDEATINA IN DIREZIONE PONTINA. sul percorso urbano della a24-l’aquila RALLENTAMENTI tra portonaccio e la tang.est in quest’ultima direzione. NELLA ZONA DI SETTECAMINI, SULLA VIA TIBURTINA, LIEVI RALLENTAMENTI PER INCIDENTE APPENA FUORI IL GRA IN USCITA DALLA CITTà. alla Nuova Fiera diSONO IN PIENO SVOLGIMENTO DElle prove di concorso con la partecipazione di numerosi candidati: POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE sulla via portuense e sulle strade adiacenti. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, circolazione Ferroviaria interrotta per l’intera giornata sulla linea Termini-Centocelle, per consentire lavori di manutenzione al capolinea Termini/via Giolitti. in alternativa è possibile utilizzare la linea bus 105 tra Parco di Centocelle e Termini. MAGGIORI ...

