romadailynews : Traffico Roma del 27-08-2019 ore 08:30: sul gra, IN CARREGGITA INTERNA, NELLA ZONA SUD DELL… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 27-08-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - VAIstradeanas : 08:21 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h -
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Traffico Roma del 26-08-2019 ore 17:30 Roma Daily News
DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE BREVI ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 08 : 00 : circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale, ai pochi in viaggio raccomandiamo la massima prudenza nella guida, riducendo la velocità e rispettando la distanza di sicurezza. Traffico scorrevole, dunque, sul gra lungo l’intero anello nelle due direzioni di macia, mentre qualche rallentamento è segnalato sul percorso urbano della a24 Roma-l’aquila tra portonaccio e la tang.est in quest’ultima direzione. alla Nuova Fiera di ...
Traffico Roma del 27-08-2019 ore 07 : 30 : circolazione scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale, ai pochi in viaggio raccomandiamo la massima prudenza nella guida, riducendo la velocità e rispettando la distanza di sicurezza. Traffico scorrevole, dunque, sul gra lungo l’intero anello nelle due direzioni di macia, mentre qualche rallentamento è segnalato sul percorso urbano della a24 Roma-l’aquila tra portonaccio e la tang.est in quest’ultima direzione. alla Nuova Fiera di ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 20 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA ARDEATINA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E SU VIA DI MONTEVERDE INCROCIO CON VIA SEVERO CARMIGNANO. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. DA STASERA ALLE 22 E FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 19 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO LAURENTINA E USCITA ARDEATINA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E SU VIA DI MONTEVERDE INCROCIO CON VIA SEVERO CARMIGNANO. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. DA STASERA ALLE 22 E FINO ALLE 5 DI DOMANI MATTINA PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 19 : 00 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO PONTINA E USCITA LAURENTINA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E SU VIA APPIA INCROCIO CON VIA ALLUMIERE. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. MENTRE DA OGGI A VENERDÌ, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18 : 30 : SUL RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA SVINCOLO PONTINA E USCITA LAURENTINA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIALE TIRRENO ALTEZZA VIA ETNA E SU VIA APPIA INCROCIO CON VIA ALLUMIERE. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. MENTRE DA OGGI A VENERDÌ, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI È IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO TORTO E DEI SOTTOVIA IGNAZIO GUIDI E ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-APPIA IN CITTà IL Traffico è REGOLARE . DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 18 : 00 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-APPIA IN CITTà IL Traffico è REGOLARE . DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 17 : 30 : DISAGI PER UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST SUL RACCORDO ANULARE BREVI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE ARDEATINA-APPIA IN CITTà IL Traffico è REGOLARE . DA STASERA A MERCOLEDì, DALLE 22 ALLE 6 PER LAVORI è PREVISTA LA CHIUSURA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA MENTRE DA OGGI A VENERDì, DALLE 22 ALLE 5 PER LAVORI è IN PROGRAMMA LA CHIUSURA DI VIALE DEL MURO ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 17 : 00 : SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 16 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 16 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA INCIDENTE RISOLTO CON CODE IN SMALTIMENTO TRA RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI ED ALTRO INCIDENTE SU VIA APPIA ALTEZZA DI VIA ALLUMIERE. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SULLA TANGENZIALE EST PER LAVORI VERSO SAN GIOVANNI TRA VIA TIBURTINA E VIALE ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 15 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA DEI CASTANI ALTEZZA VIA DEI FAGGI. Traffico RALLENTATO PER ALLAGAMENTO SU VIA DELLA FOTOGRAFIA ALTEZZA ROTATORIA PER VIA MADRID. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER LAVORI DA VIA DELLA ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 14 : 30 : SULLA STATALE 148 PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DAL RACCORDO ANULARE A VIA DI DECIMA VERSO POMEZIA. IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA VINCENZO BONIFATI ALTEZZA CENTRO COMMERCIALE Roma EST. CODE A TRATTI SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALTEZZA DI CORSO FRANCIA. LA GALLERIA GIOVANNI XXIII RESTA CHIUSA PER ...
Traffico Roma del 26-08-2019 ore 13 : 30 : NEI DINTORNI DELLA CAPITALE, ESATTAMENTE SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE DA TOR DE CENCI A VIA DI DECIMA VERSO FUORI Roma. CODE ANCHE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. IN CITTA’ DUE GLI INCIDENTI CHE STANNO PROVOCANDO RALLENTAMENTI UNO SU VIA TRIONFALE ALL’ALTEZZA DELL’OSPEDALE SAN FILIPPO NERI, ED UNO ANCORA IN VIA DI ROR PIGNATTARA NEI PRESSI DI VIA GALEAZZO ALESSI. AL VIA DA OGGI LE CONSUTE ATTIVAZIONI DELLE ZTL DEL TRIDENTE. ...