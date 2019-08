The King | il teaser trailer del film storico con Timothée Chalamet

The Lion King - l’uomo che allevava i leoni ucciso da uno dei suoi animali (che poi sono stati tutti giustiziati) : The Lion King. Così lo chiamavano, e a ragione. I leoni, Leon van Biljon li amava davvero. Tanto da averne presi tre quando erano cuccioli e da averli allevati. Rambo, Katryn e Nakita erano le star del Mahala View Lion Lodge, vicino a Pretoria, in Sudafrica. Molti i turisti e gli appassionati che soggiornavano al lodge proprio per vedere le splendide bestie, con le quali Leon aveva un rapporto speciale. Per questo risulta difficile capire come ...

Il nuovo spin off di The Walking Dead prende a bordo un volto noto di The Punisher e parte da un disastro aereo : Il nuovo spin off di The Walking Dead continua a prendere forma sul set ma non ha ancora un titolo ufficiale. Nei giorni scorsi si è parlato della possibilità che si chiamerà "Monument" ma nessuno ha ancora confermato i rumors a riguardo. Le novità ufficiali che continuano ad arrivare dagli Usa riguardano il cast e, in particolare, l'arrivo di un nuovo membro regular del cast. Il nuovo volto dello spin off di The Walking Dead sarà quello ...

Dwight verso la redenzione in Fear The Walking Dead 5×10 : MTV rimanda ancora la messa in onda? : Continua la programmazione americana di Fear The Walking Dead 5 ma lo stesso non si può dire di quella italiana. L'11 agosto scorso, su AMC, lo spin off di The Walking Dead ha ripreso la sua corsa verso il gran finale di questa ottima stagione ma in Italia è tutto ancora fermo ad un non meglio precisato agosto. In un primo momento i fan si erano piazzati davanti allo schermo il 4 agosto, poi pensavano fosse l'11 il momento giusto e adesso ...

8 tra le migliori serie tv degli ultimi 15 anni secondo i critici - da Breaking Bad a The Handmaid’s Tale : Le piattaforme di streaming sono i principali promotori dello sviluppo di nuove produzioni seriali, ma allo stesso tempo offrono l'opportunità di riscoprire successi meno recenti e altrettanto validi. Affidarsi ai critici per scoprire quali siano le migliori serie tv in circolazione non è tanto un atteggiamento snob che tende a escludere i titoli più commerciali, quanto piuttosto un metodo collaudato per privilegiare contenuti innovativi e ...

The Sinking City per Nintendo Switch avrà funzionalità esclusive : The Sinking City è stato pubblicato per PlayStation 4, Xbox One e PC alla fine di giugno e durante l'E3 Frogwares ha annunciato che l'horror lovecraftiano sarà disponibile anche per Nintendo Switch in futuro.Durante un'intervista il community manager dello studio di sviluppo, Sergey Oganesyan, ha parlato del porting del gioco, in particolare su alcune esclusive funzionalità che arriveranno per la versione di Nintendo Switch."Il gioco prevede di ...

Addio Dango Nguyen - è morto l’attore di The Walking Dead : A soli 48 anni è morto sabato 10 agosto Dango Nguyen, sconfitto da un cancro contro cui aveva lottato a lungo. Per più di 20 anni l’uomo è stato vigile del fuoco in Georgia, per poi dedicarsi alla recitazione con il nome d’arte Dango Nu Yen con il quale aveva partecipato ad alcuni episodi della serie tv The Walking Dead, ma anche di The Red Road e Banshee – La città del male oltre che nel film Meet the Browns. L’Addio degli ex ...

Beach volley - King & Queen of The beach Civitanova. Paolo Ficosecco è il “re dei re”! Prima corona per Sara Breidenbach! : Un classico e una Prima volta: Paolo Ficosecco e Sara Breidenbach sono il King & Queen 2019 Offertevillaggi.com edizione del ventennale. Alla IPLEX Arena hanno sconfitto in finale Giulia Toti e Matteo Ingrosso, al termine di due giorni di grandissimo spettacolo con ottima partecipazione di pubblico. In campo femminile la milanese Breidenbach, nella finale contro Giulia Toti, ha scelto come compagna proprio Jessica Allegretti che fa coppia ...

Beach volley - King & Queen of The beach 2019 Civitanova. Chi indosserà la corona? E’ la giornata decisiva : Equilibrio e incertezza sono di casa dopo la seconda giornata della XX edizione del King&Queen beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Tanti tie break disputati per la gioia del grande pubblico che, specie nel pomeriggio ha gremito le tribune della IPLEX beach arena. Nel femminile ci sono già alcune atlete che più di altre sembrano favorite per la conquista della corona Regina della Spiaggia ...

Beach volley - King & Queen of The Beach 2019 Civitanova. Frasca e Carucci vincono le qualificazioni. Da oggi si gioca per il titolo! : Francesca Frasca ed Alessandro Carucci superano le qualificazioni, novità di quest’anno, e saranno protagonisti da oggi del tabellone principale della ventesima edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche, di fronte ad un folto pubblico che ha riempito la IPLEX Arena oggi, sabato, si inizia a giocare alle ore 9,00 con la prima gara del tabellone femminile in cui ...

Due inediti di Lana Del Rey in attesa del nuovo album : l’audio di Season of The Witch e Looking for America : Dopo averli anticipati online questa settimana, Lana Del Rey ha pubblicato due inediti nello stesso giorno: Season of the Witch e Looking for America sono apparsi entrambi negli store digitali e sulle piattaforme streaming il 9 agosto. Prodotto da Jack Antonoff, Looking for America ??è una canzone di grande impatto emotivo scritta da Del Rey in reazione alle recenti sparatorie di massa in Texas e Ohio. La popstar ha raccontato su Instagram ...

Beach volley - King e Queen of The Beach 2019 - Civitanova. Oggi le qualificazioni - da domani si incoronano re e regina della sabbia : Scatta ufficialmente questa mattina la XX edizione del King&Queen Beach volley tour Offertevillaggi.com sulla Spiaggia delle Corone a Civitanova Marche. Alla IPLEX Beach arena va in scena una novitàò gustosa per il torneo organizzato come da tradizione da Fulvio Taffoni e dal suo staff instancabile che quest’anno ha riportato per primo in Italia dopo sei anni di assenza, il Worlòd Tour con il torneo femminile di Alba ...

The Walking Dead 10 regala un volto a Dante - il nuovo amore di Maggie : Scelto l'attore che in The Walking Dead 10 presterà il volto a Dante. Questo è quanto. Arriva dagli Usa la notizia che tutti stavano aspettando proprio quando insieme alle prime immagini della nuova stagione al via il prossimo ottobre su AMC e su Fox su Sky in contemporanea. La rinascita della serie è avvenuta con la nona stagione e questa decima sarà interamente costruita sulle novità portate dai Sussurratori e dalla neo libertà di Negan. A ...

The Walking Dead : Season 2 e The Walking Dead : A New Frontier sono in arrivo su Switch il prossimo mese : I giocatori Nintendo Switch stanno per ricevere tantissimi contenuti di The Walking Dead il mese prossimo. Skybound Games ha annunciato ufficialmente che ben due giochi ambientati nell'universo della celebre serie arriveranno sulla console ibrida. Sia The Walking Dead: Season Two che The Walking Dead: A New Frontier saranno pubblicati su Switch a settembre.Skybound ha recentemente annunciato che questi due giochi di The Walking Dead verranno ...

Fear The Walking Dead 5 su MTV? Il mistero si infittisce mentre negli Usa arriva una new entry : Quando si parla di messa in onda italiana di Fear The Walking Dead 5 il mistero si infittisce. Come è possibile che una serie di questo tipo (e con questo seguito) non faccia gola a FOX che si occupa già della serie madre? In molti se lo chiedono in queste ore soprattutto dopo il bidone ricevuto domenica sera (4 agosto) quando tutti si aspettavano di vedere, in seconda serata, proprio lo spin off. A quanto pare la data di messa in onda è ...