The Irishman di Martin Scorsese dal 27 novembre su Netflix ma prima al cinema per 27

The Irishman con De Niro - Al Pacino e la regia di Scorsese : ecco il trailer! : Il trio dei sogni, un regista impareggiabile e una produzione di 140 milioni di dollari: tutto questo è The Irishman con De Niro, Al Pacino e la regia di Martin Scorsese. Il Gangster movie ha tutte le carte in regola per essere trai più attesi del 2019. Il budget di The Irishman era inizialmente previsto di 100 milioni di dollari, ma i tanti effetti speciali adoperati e le varie operazioni per ringiovanire il protagonista hanno fatto lievitare ...

“The Irishman” - prime immagini del nuovo film di Martin Scorsese : Ecco il primo trailer dell'atteso "The Irishman", il nuovo film di Martin Scorsese, targato Neflix, con un cast stellare di protagonisti: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Il film è un'epica saga sulla criminalità organizzata nell'America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran, un imbroglione e un sicario che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del ...

The Irishman - ecco il teaser trailer dell’ultimo film di Martin Scorsese : “Mi hanno detto che imbianca le case?”. “Sì signore”. Lo scambio di battute tra Robert De Niro/il killer Frank Sheeran e Al Pacino/Jimmy Hoffa in The Irishman è fulminante. E anche se Martin Scorsese ha snobbato il Festival di Venezia per un’anteprima più casalinga come il New York film Festival a fine settembre, il teaser trailer del suo ultimo film disponibile online da oggi fa venire egualmente l’acquolina in bocca. teaser confezionato ...

The Irishman - il teaser del film Netflix di Martin Scorsese - con Robert De Niro e Joe Pesci : The Irishman, le prime immagini e il teaser del film di Martin Scorsese con Robert De Niro e Joe Pesci. Il film aprirà il New York film Festival il 27 settembre. Netflix ha rilasciato le prime immagini di The Irishman, il film che pare sarà l’evento dell’anno per l’appassionati di film d’autore per i nomi coinvolti. I protagonisti infatti saranno Robert De Niro e Joe Pesci, che verranno diretti da Martin Scorsese. Il film ...

«The Irishman» - il ritorno alle origini Martin Scorsese con De Niro e Al Pacino : 24. Kundun (1997)23. America 1929 - Sterminateli senza pietà (1972)22. Il colore dei soldi (1986)21. L'ultima tentazione di Cristo (1988)20. Chi sta bussando alla mia porta (1967)19. Hugo Cabret (2011)18. Al di là della vita (1999)17. Silence (2016)16. Cape Fear - Il promontorio della paura (1991)15. New York, New York (1977)14. Fuori orario (1985)13. Alice non abita più qui (1974)12. The Aviator (2004)11. Gangs of New York (2002)10. Shutter ...