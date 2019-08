Terrore ad alta quota | atterraggio d' emergenza per il volo Sharm-Napoli | 122 italiani a

Botte e insulti in alta quota - rissa tra l’equipaggio dell’aereo che abbandona la cabina di pilotaggio - Terrore tra i passeggeri : Una furiosa lite tra i componenti dell’equipaggio di un aereo della compagnia nazionale indiana Air India è scoppiato all’improvviso in cabina di pilotaggio. Sembra che a scatenare il tutto sia stata una hostess che ha accusato i due piloti di averla molestata. Prima i componenti dell’equipaggio si sono insultati pesantemente, poi sono passati alle vie di fatto. La lite è successa quando l’aereo era in viaggio tra New Delhi e Sharjah ...