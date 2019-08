Terremoto | nuova scossa in Centro Italia | epicentro in provincia di Rieti MAPPE e DATI

??Terremoto - nuova scossa di 3.6 a Forlì dopo la mezzanotte : Terremoto, due scosse piuttosto forti sono state rilevate dall'Istituto nazionale di vulcanologia alle ore 18.52 e alle 18.54 in Emilia-Romagna. L'istituto ha comunicato una magnitudo...

Nuova scossa al nord Italia : epicentro vicino a quello del Terremoto del 1918 : Poche ore fa, precisamente alle 00:01 di questa notte, 18 agosto 2019, una scossa di magnitudo 3.6 della scala Richter è stata registrata al nord Italia, nella zona dell'Appennino centro-settentrionale. In particolare, ad essere colpito, è stato il settore tosco-emiliano, fra le province di Forlì-Cesena, Arezzo e Firenze. Il sisma, conseguente al terremoto di magnitudo 3.7 della scala Richter, avvenuto poche ore fa - precisamente alle ore 18:52 ...

Scossa di Terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] : Un terremoto magnitudo 5.4 (dati preliminari) ha colpito l’Isola del Sud della Nuova Zelanda: lo rende noto il Centro Euro-Mediterraneo. Il sisma si è verificato alle 10:35 UTC, a 80 km nordovest da Queenstown, ad una profondità di circa 10 km. Seguiranno aggiornamenti. L'articolo Scossa di terremoto in Nuova Zelanda [LIVE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Grecia - nuova forte scossa ad Atene : Una nuova forte scossa di Terremoto ha colpito oggi pomerigigo la capitale della Grecia, Atene. La scossa, di magnitudo 4.2, s’è verificata pochi minuti fa, alle 18:09, con epicentro a Magoula, pochi chilometri a nord/ovest dal centro cittadino, nella stessa area colpita lo scorso 19 Luglio dal Terremoto di magnitudo 5.1 che aveva mandato nel caos la città ellenica. Stavolta, fortunatamente, la scossa è stata più lieve ma comunque ...

Terremoto in Papua Nuova Guinea - scossa di 6.4 a Kandrian : Terremoto in Papua Nuova Guinea, scossa di 6.4 a Kandrian Il sisma ha colpito la zona a nord della città che si trova sull'isola New Britain. Non si segnalano danni o feriti Parole chiave: Terremoto ...

Terremoto magnitudo 6.4 in Papua Nuova Guinea [DATI e MAPPE] : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.4 si è verificato in Papua Nuova Guinea alle 08:21:38 UTC (10:21:38 ora italiana, 18:21:38 ora locale) ad una profondità di 77 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. L'articolo Terremoto magnitudo 6.4 in Papua Nuova Guinea [DATI e MAPPE] sembra essere il primo su Meteo Web.

Nuova scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 nel sud della California : la più forte in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti

Terremoto California : “Possibile nuova scossa magnitudo 7” : A seguito della scossa registrata alle 05:19 UTC con epicentro a Ridgecrest, sussiste una possibilità su 10 che un altro Terremoto magnitudo 7 possa colpire la California entro la prossima settimana: lo ha dichiarato Lucy Jones, sismologa del California Institute of Technology ed ex consulente scientifico presso l’U.S. Geological Survey. Sarebbe “quasi certa“, a suo parere, una scossa magnitudo 5. L’esperta ritiene ...

California - nuova scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 : incendi e feriti - la più forte in 20 anni : È stata avvertita anche in Messico la nuova scossa di terremoto registrata in California di magnitudo 7.1: è la più forte degli ultimi 20 anni. Si tratta del secondo terremoto in meno di 48 ore che si verifica nel sud dello Stato, avvertito non solo nella zona di Las Vegas e Los Angeles ma fino in Messico. Ci sono incendi e qualche ferito: pompieri in azioni per evitare danni. Parecchi anche gli incendi sviluppatisi dopo il movimento ...

Terremoto in California - nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni - ci sono feriti : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto in California - nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto - la California trema ancora : nuova scossa di magnitudo 7.1. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto - la California trema ancora : nuova scossa di magnitudo 6.9. La più forte degli ultimi 20 anni : La California trema ancora. E stavoltà fa ancora più paura. Una scossa di Terremoto di magnitudo 6.9 ha colpito il Sud della California, dopo il sisma di giovedì di magnitudo...

Terremoto - nuova scossa di magnitudo 6.9 nel sud della California : la più forte registrata in 20 anni : Il sisma è durato circa 30 secondi ed è stato sentito anche in Messico: non si registrano danni rilevanti