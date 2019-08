Tennis | Francesca Di Lorenzo sogna di vestire l’azzurro | “Mi piacerebbe giocare la Fed

Fonte : oasport

(Di martedì 27 agosto 2019) Si racconta dalle pagine della Gazzetta dello Sport alla vigilia dell’esordio agli US Open 2019 la giovaneta statunitense, ma di evidenti origini italiane,Di. La 22enne nata a Pittsburgh, in Pennsylvania, da genitori campani spostatisi negli Stati Uniti per ragioni lavorative, si era messa in evidenza già lo scorso anno riuscendo a raggiungere il secondo turno partendo dalle qualificazioni e attirando l’attenzione di Tatiana Garbin, allenatrice della squadra italiana di Fed Cup. La giocatrice americana esordirà contro la russa Veronika Kudermetova con tutte le carte in regola per togliersi qualche soddisfazione nel corso del proprio torneo. Nell’intervista firmata da Federica Cocchi, Dispiega di tenersi spesso in contatto con l’allenatrice italiana e soprattutto di essere in attesa del passaporto italiano, punto di partenza per ...

