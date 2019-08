Tebas | «Il Psg e il City sono il problema del calcio europeo La Uefa protegge i due club»

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 27 agosto 2019) Il presidente della Ligaha rilasciato dalla Cina una lunga intervista a Marca in cui ha spiegato l’importanza dell’apertura ai mercati orientali e affrontato i temi più caldi del campionato spagnolo. Maha parlato anche dele della grande crisi riguardante il mancato rispetto del flar play finanziario «I casi di squadre come il Psg e il Manchesteril grandedel. Perché? Perché alle spalle hanno aziende cui non importa se perdono denaro. Gli altri grandi come Barcellona, ​​Real Madrid o Bayern cercano di competere con loro in modo da non lasciargli i migliori giocatori. Ecco perché idee come la Super League europea finirebbero per danneggiare l’industria delin generale. Quindi questi “statali” o quelli sostenuti da un miliardario rappresentano il più grande pericolo per il...

