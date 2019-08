Tagli di capelli per l' autunno | la frangia | il pixie e la tonalità castana

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 27 agosto 2019) Nell'2019 saranno di tendenza molti nuovidi; in particolare sarà molto amata da tutte le donne la. Questo deto potrà essere portato in mille modi diversi e sarà adatto in ogni occasione: di seguito le ultime novità del momento. Nuove chiome Lanon potrà mancare in nessun hairstyle e quella più gettonata sarà quella a tendina: per chi non la conoscesse, essa èata di netto, arriva alle orecchie e può essere aperta al centro. Questa proposta è stata vista anche sulle passerelle di moda. Non mancherà nemmeno la baby bang, una frangetta molto corta e perfetta per avere uno stile molto trendy. Per quanto riguarda lo styling si potrà optare per le chiome mosse, dove sono presenti delle onde molto naturali e spettinate. Molto richiesta da tutte le ragazze anche ladritta: in questo caso coprirà tutta la fronte e si adatterà molto ...

infoitcultura : Capelli autunno 2019: i tagli, il colore e le acconciature che porteremo - infoitcultura : Tagli di capelli per l'autunno: il pixie, il boyish e le chiome per le donne over 50 - PezzyDiAmy : Quando ti tagli i capelli pensando 'non potrò più fare/essere Winter Soldier', ma ai piani alti decidono di tagliar… -